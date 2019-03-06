Без прикрас: 5G-стратегия от Huawei

Всеобъемлющая связь 5G становится основой мира "смарт" технологий. Huawei предлагает полный набор оборудования и решений для 5G-сетей, в том числе чипы, сети, устройства и облачные сервисы. Пользователи смогут использовать сеть 5G с высокой скоростью и лучшим покрытием сигнала даже на ранних стадиях разработки 5G-устройств.

Современные телекоммуникационные технологии изменили жизнь человека и стали важнейшим двигателем развития общества. Сеть первого поколения (1G) открыла эпоху мобильных звонков. После этого сеть 2G ознаменовала наступление эры глобальной коммуникации. В дальнейшем сети 3G и 4G привели мир в эпоху мобильного интернета.

Сегодня 5G делает очередной прорыв в сфере технологий и открывает потрясающие возможности "интеллектуального мира", в основе которого лежат восприятие, взаимодействие и всеобъемлющая связь.

5G является ключевым компонентом интеллектуальной стратегии Huawei для любых сценариев использования. Подключенная платформа Huawei будет применять 5G-технологии для всех сфер. "Умный" дом, мобильная работа, интеллектуальные технологии вождения, а также облачные VR- и AR-технологии позволят создать интеллектуальную экосистему 5G. Компания будет разрабатывать устройства, работающие под управлением искусственного интеллекта, в том числе 5G-смартфоны, мобильные роутеры, автомобильные устройства, индустриальные IoT-модули, мобильный Wi-Fi, AR- и VR-технологии и тому подобное.

Возникает вопрос: чем "умное" устройство эпохи 5G отличаться от предыдущих в глазах пользователя?

Уникальный опыт пользования для всех сценариев

С наступлением эпохи 5G возможность подключения стала напоминать платформу, а не канал – теперь, словно океан, она охватывает все большую территорию. По прогнозам компании Huawei, в 2025 году число "умных устройств" достигнет 40 миллиардов, а глобальных связей – 100 миллиардов, из них 90% будут работать на основе технологии IoT.

Подключенная платформа значительно упростит возможность работы в сети. На данный момент большинство электронных устройств стандартно работают оффлайн и не связаны между собой. Благодаря 5G наши устройства будут стандартно работать онлайн.

Внедрение 5G позволит превратить в реальность полностью подключенный мир. А объединение цифрового и реального мира перенесет наше восприятие технологий на совершенно новый уровень. Один идентификатор может работать во всех устройствах, обеспечивая пользователям интеллектуальный опыт для всех сценариев использования.

Стандарт 4G изменил жизнь человека, а 5G сделает его лучше. Высокий диапазон частот и низкая задержка передачи данных гарантируют беспрецедентный опыт пользования.

Данные обрабатываются, передаются и хранятся в "облаке". Благодаря тонкому устройству, высокому диапазону частот и применению облачного приложения, 5G можно будет использовать во всех сферах жизни. Среди них автомобильная индустрия (автономное вождение), "умный" город, медицина (трехмерная визуализация и голограммы), игры (интерактивные игры) и коммуникация на многих языках (автоматизированный перевод). 5G радикально изменит нашу жизнь.

Сценарий всеобъемлющего использования облачных решений выведет все устройства на новый интеллектуальный уровень

После реализации всех возможностей подключения к сценарию всеобъемлющего использования облачных решений останется только один шаг. 5G обеспечивает высокую скорость соединения и улучшенную связь, оптимизируя интеграцию между облаком и "умным" устройством. Это обеспечит подключение смартфонов, ноутбуков, планшетов, динамиков и других устройств в облаке.

Да, данные, которые хранятся локально или в облаке, больше не разделяются. Облачное хранилище данных такое же быстрое, как и локальное. Поэтому пользователи могут наслаждаться возможностями увеличенного хранилища и лучшей вычислительной мощностью в любое время и в любом месте.

5G работает быстрее и с более низким значением задержки, поэтому возможности искусственного интеллекта (AI) также могут быть усовершенствованы. С помощью облачного интеллектуального процессора пользователи 5G смогут в режиме реального времени переводить речь других. Беспилотные автомобили будут мгновенно узнавать о чрезвычайных ситуациях, что снизит количество аварий и дорожных происшествий.

5G – это платформа, которая соединяет все в мире для создания интеллектуального пространства. С развитием AI-чипов искусственный интеллект можно интегрировать в различные устройства, такие как конечное, граничное устройство и облако. Это позволит каждому человеку, каждой семье и каждой организации получить доступ к интеллектуальным решениям, что открывает огромный потенциал для разработки новых приложений.

В будущем устройства смогут естественно взаимодействовать онлайн и в режиме реального времени, быстрее реагировать и предоставлять эффективные услуги. Большее количество устройств будут подключены благодаря синергии облачных технологий, сетей и чипсетов. Мир скоро изменится и перейдет от режима работы Plug and Play ("подключай и работай") к режиму Plug and Intelligence ("подключай и включай ИИ").

После подключения к облаку смартфон мгновенно превратится в один из самых мощных компьютеров на рынке. Его можно будет использовать как рабочую станцию ​​или для рендеринга изображений, а также как игровую консоль для использования на ходу. Облачные вычисления – это лишь одна из возможностей в среде всеобъемлющего использования облачных решений. Благодаря "умным" устройствам, высокой пропускной способности и облачным приложениям откроются новые преимущества использования облака. Компания Huawei назвала этот новый сервис Cloud X. Он откроет множество возможностей в будущем.

Преимущества 5G-устройств Huawei

5G изменит картину восприятия устройств. Мы увидим их в других формах и размерах, что повлияет на нынешние тенденции. Huawei анонсировала складной 5G-смартфон Huawei Mate X, который демонстрирует инновационные и технологические возможности компании. Сегодня на рынке доступны различные 5G-устройства. В чем их отличие от 5G-устройств Huawei?

Balong 5000 поддерживает многорежимную и дублированную архитектуру сети, что позволяет использовать 5G по-настоящему

5G-смартфон, абонентское оборудование (CPE) и другие терминальные устройства Huawei поддерживают передовые возможности чипсетов, устройств и сети, что позволяет применять технологию 5G на ранних этапах ее внедрения на рынке.

Благодаря компактным габаритам и высокой степени интеграции Balong 5000 поддерживает 2G, 3G, 4G и 5G на едином кристалле. На ранних этапах коммерческого внедрения 5G мобильные терминалы часто обмениваются данными между различными режимами.

Однокристальная схема Balong 5000 может эффективно снижать задержки и энергопотребления, что значительно повышает возможности взаимодействия с пользователями на ранних стадиях коммерческого внедрения 5G. Balong 5000 – это еще один шаг вперед для серии чипсетов Balong.

Balong 5000 поддерживает многорежимную архитектуру сети и является первым в мире чипсетом с автономной (SA) и неавтономной (NSA) архитектурой сети (5G NSA – это архитектура сети 5G, созданная на базе устаревшей сети 4G LTE, в то время как автономная 5G будет иметь собственную независимую архитектуру, что следует из названия). Balong 5000 соответствует различным требованиям пользователей и операторов для подключения устройств на различных этапах внедрения 5G.

Во время ранней коммерциализации 5G чипсет Balong 5000 позволяет использовать эту технологию в сетевом режиме NSA, что обеспечивает лучшую в мире скорость 5G. После перехода 5G к режиму SA устройства на базе Balong 5000 смогут использовать этот стандарт на архитектуре SA после обновления программного обеспечения операторов. Это существенное преимущество для пользователей имеющихся устройств.

AI улучшает возможности связи

Теперь глобальный спектр 5G преимущественно поддерживает n77, n78 и n79. Чем больше диапазон, тем меньше зона покрытия. Это означает, что пользователи из окрестностей небольших городов будут получать слабый сигнал. Однако компания Huawei имеет эксклюзивную технологию улучшения покрытия восходящего канала, которая улучшит характеристики покрытия восходящей связи и обеспечит большую зону покрытия 5G.

Huawei имеет огромный опыт в разработке антенн. Смартфон Huawei Mate X оснащен технологией интеллектуальной антенны, которая может распознать сценарии использования для ее автоматического переключения. Благодаря этому пользователи получат быстрый и бесперебойный доступ к интернету для всех сценариев использования, начиная от игр до просмотра видео и веб-страниц.

Huawei Mate X объединяет процесс протокола связи и технологии искусственного интеллекта. Он распознает среду и качество сети, чтобы обеспечить оптимизацию настроек интернета. Со смартфоном Huawei Mate X вы можете наслаждаться оптимальной связью в лифтах, высокоскоростных поездах и метро. Кроме того, Huawei Mate X объединяет возможности базовой станции по защите от несанкционированного доступа на уровне чипсета и AI-алгоритм, что в дальнейшем обеспечивает безопасность связи.

Благодаря более чем 30 годам опыта в телекоммуникационной сфере компания Huawei имеет ведущие решения с использованием двух SIM-карт и двумя режимами ожидания. Двойной слот для SIM-карт смартфона Huawei Mate X поддерживает как 5G, так и 4G. Пока одна SIM-карта используется для связи VoLTE, вторая может принимать звонки или использоваться для веб-серфинга. Благодаря этому уменьшается количество прерываний связи с сетью и пропущенных звонков. С помощью этого решения пользователи могут наслаждаться удобной безупречной связью.

Balong 5000 поддерживает максимальную скорость сети

5G-терминалы Huawei могут напрямую подключаться к коммерческой сети поставщиков, демонстрируя высокую пропускную способность. Huawei Mate X обеспечивает пропускную способность до 200 МГц, а теоретическая пиковая пропускная способность составляет до 4,6 Гбит/с. Кроме того, Huawei 5G CPE Pro поддерживает 4G и 5G, чтобы обеспечить максимальную скорость до 3,2 Гбит/с в коммерческих сетях.

Использовать подключенные устройства по максимуму невозможно без поддержки нижнего чипсета. Balong 5000 – первый чипсет, что соответствует отраслевым стандартам пиковой скорости загрузки 5G. При частоте суб-6 ГГц (диапазон низких частот, основной спектр, используемый для 5G) Balong 5000 может достигать скорости загрузки до 4,6 Гбит/с.

При миллиметровом диапазоне (диапазон высоких частот используется для расширенного спектра 5G) Balong 5000 может достигать скорости загрузки до 6,5 Гбит/с. Сейчас это в 10 раз быстрее максимальной скорости 4G LTE на рынке, что открывает перед пользователями возможности использования 5G-сети, которым нет равных.

5G – это революция в сфере широкополосного доступа. Это переход от фиксированного широкополосного доступа к беспроводному мобильному широкополосному доступу. Huawei 5G CPE Pro поддерживает технологию Plug and Use ("включи и используй"), что обеспечивая ультрагигабитний WAN (Wide Area Network) доступ в дома и предприятия.

Huawei 5G CPE Pro работает на базе Balong 5000, что позволяет загружать HD-видео размером 1 ГБ всего за три секунды, а также без задержек стримить видео с разрешением 8К. Это устанавливает новые стандарты для домашнего абонентского оборудования (CPE). Huawei 5G CPE Pro – это первое 5G устройство CPE с поддержкой протоколов Huawei HiLink, которое открывает новые возможности "умных" домов в эпоху 5G.

Синергия и оптимизация ключевых решений Huawei

На первых этапах обновления технологий связи каждого поколения будет существовать множество аспектов о передаче данных и энергопотреблении, которые нуждаются в улучшении. Huawei поддерживает комплексные возможности системы, включая чипсеты, сети, терминалы и облачные услуги. Это позволяет компании быстро обновить продукты и обеспечить соответствие аппаратных функций и возможностей сети для оптимизации производительности терминалов. Другим поставщикам терминалов не хватает сетей или чипов, поэтому для них это невозможно.

С помощью объединения сетей, чипов и терминалов компания Huawei сможет быстро оптимизировать архитектуру кристалла, чтобы повысить производительность и уменьшить энергопотребление. Благодаря совместной работе в облаке и интеллектуальном управлении Huawei сможет облегчить перегрузки видео в режиме реального времени, оптимизировать производительность передачи данных и предоставить пользователям бесперебойные и качественные видеоуслуги.

Компания Huawei имеет широкое портфолио чипсетов и может предложить комплексные 5G-чипсеты для терминалов, сетей и дата-центров. Чипы поддерживают полномасштабные и широкодиапазонные сети и могут настраивать собственные алгоритмы. Глубокая интеграция чипсета обеспечит пользователям лучшие возможности беспроводной 5G-связи и микроволновую технологию, укрепляя конкурентоспособность и лидерские позиции компании Huawei.

Запуск многорежимного 5G-чипсета Balong 5000 официально открывает эру 5G. Этот чипсет поддерживает широкую линейку 5G-продуктов, включая смартфоны, устройства домашнего широкополосного доступа передвижные устройства и 5G-модули. Он откроет пользователям новые возможности использования 5G в различных условиях.

Будучи пионером 5G-сферы, Huawei на несколько шагов опережает другие компании и берет на себя роль лидера рынка, решив множество задач этой отрасли. Huawei имеет более 2000 5G-патентов, охватывающих все аспекты 5G-связи. Многие решения компании были утверждены по стандарту 3GPP 5G.

Будучи новатором 5G, Huawei развернула научно-исследовательскую деятельность в сфере 5G в 2009 году. Сейчас компания является единственным поставщиком, предоставляющим комплексные 5G-системы (включая базовые сети, линии передачи, базовые станции и устройства). В штате Huawei более 5700 инженеров, занимающихся исследованиями и разработками в области 5G, 500 из них – ведущие эксперты этого направления.

Huawei создала 11 совместных инновационных центров во всем мире для разработки 5G-решений. По состоянию на январь 2019 года компания выиграла 30 коммерческих контрактов по разработке 5G-решений и установила более 25 тысяч базовых станций во всем мире.

2019 станет годом коммерческого запуска 5G для большинства крупнейших мировых операторов связи. Скорость развертывания 5G будет расти. 5G-индустрия готова к использованию за стандартами, продуктами, устройствами, безопасностью и коммерческой деятельностью.

Huawei будет сотрудничать с игроками рынка и партнерами для совместного использования инновационных возможностей 5G, а также будет способствовать знакомству пользователей с всеобъемлющим интеллектуальным миром.