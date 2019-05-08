Без шуток: компания Razer готовит к выпуску тостер

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Razer готовит к выпуску тостер
Razer готовит к выпуску тостер

Компания Razer действительно работает над созданием фирменного тостера. Деталей о предстоящей новинке пока немного. Сейчас руководство занимается поиском команды для создания этого гаджета.

Издание SlashGear сообщает, что информацию о работе над тостером подтвердил глава компании Мин-Лян Тан.

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Что изготовляет Razer? Компания создает профессиональное игровое оборудование. В ее ассортименте мыши, коврики для мыши, клавиатуры, наушники, игровые системы.

Как появилась идея тостера. Впервые о тостере заговорил фанат по имени Марк Уизерс. Он заключил шутливое соглашение с генеральным директором Razer Мин-Лян Танем. В следующем году в Facebook создали страницу "Дайте нам тостер Razer". Мин-Лян Тан пообещал: "Если вы получите миллион лайков на своей странице, я сделаю вам тостер Razer". Через 5 лет пост на Facebook собрал около 50 000 лайков.

В 2016 году компания сделала первоапрельский розыгрыш, где и рассказала о тостере.

Поэтому сейчас у компании нет другого выхода, как действительно создать тостер.

Шутка Razer о фирменном тостере: видео

"Я планирую собрать свою команду дизайнеров и инженеров. Это займет несколько лет – но я обязательно поделюсь этим прогрессом – и сделаю это делом всей общины", – заверил Мин-Лян Тан.

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Теги: Смартфоны Бытовая техника Техно Новости Техно Игры Razer
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