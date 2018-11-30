NASA выбрала компанию с офисом в Украине для изучения Луны

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NASA выбрала Firefly Aerospace для изучения Луны
NASA выбрала Firefly Aerospace для изучения Луны / Фото из соцсетей

NASA выбрала 9 компаний, которые будут конкурировать за контракты на 2,6 миллиарда долларов по разработке технологий для достижения и изучения Луны. В этот список попала компания Firefly Aerospace с офисом в Украине.

Об этом пишет CNBC.

Основатель Firefly Aerospace Inc – выходец из Украины Максим Поляков. В мае 2018 года компания открыла R & D-центр в Днепре. Этот офис занимается исследованиями и изучением экспериментальных разработок в области технических наук.

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"Эта контрактная награда признает жизнеспособный технический подход Firefly для доставки полезных данных NASA и других коммерческих грузов на поверхность Луны, а также жизнеспособность его бизнес-плана и финансовых ресурсов для разработки системы CLPS Firefly", – рассказал генеральный директор Firefly доктор Том Маркусик.

Интересно, что в NASA был список из 30 заинтересованных компаний, среди которых заявки от SpaceX, Blue Origin и корпорации Sierra Nevada. Но в финальную 9-ку компании не попали. Кроме, Firefly Aerospace агентство отобрало Lockheed Martin, Astrobotic, Masten Space Systems и Moon Express, Draper, Intuitive Machines, Deep Space Systems и Orbit Beyond.

Как известно президент США Дональд Трамп подписал директиву, призывающую NASA вернуться на Луну, в рамках подготовки к поездкам на Марс.

Что известно о "лунной программе" США?
Космическая программа "Аполлон" началась в 1961 году с целью осуществления первой пилотируемой высадки на Луну и завершенная в 1975. Президент Джон Кеннеди в 1961 году поставил цель достичь Луны, и она была достигнута 20 июля 1969. Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрином во время миссии Аполлон-11 высадились на поверхность спутника Земли. Аполлон-17 - это на данный момент последняя пилотируемая высадка на Луну.

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Теги: Техно NASA SpaceX Космос
Источник: Техно
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