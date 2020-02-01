24 канал lifestyle Здоровье спорт Дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Беспроводные наушники Huawei Freebuds 3 в красном цвете поступили в продажу в Украине

20 Читати новину українською
Наушники Huawei Freebuds 3 в красном цвете / Пресс-служба Huawei

Новые беспроводные наушники от Huawei Freebuds 3 в красном цвете поступили в продажу в Украине. Такой дизайн девайса разработали специально ко Дню Валентина.

Об этом Техно 24 рассказали в пресс-службе Huawei в Украине.

Чем интересны

По теме: Поддельные AirPods представляют серьезную опасность для здоровья: детали

Кроме оригинального дизайна, наушники оснащены фирменным процессором Kirin A1. Он сочетает метод цифровой обработки звука с высокочувствительным драйвером для точного воспроизведения голоса и проигрывания музыки.

Также он позволяет наушникам работать с протоколами Bluetooth 5.1 и Bluetooth Low Energy 5.1, что снижает энергопотребление при беспроводной передаче данных.

Huawei Freebuds 3
Huawei Freebuds 3 доступны в 3 цветах 

Huawei FreeBuds 3 получили технологию активного подавления шума. Это означает, что пользователь может самостоятельно выбирать – приглушать посторонние звуки или нет. Функция активного шумоподавления активируется двойным прикосновением к левому наушнику.

Еще одна интересная функция – кейс для наушников поддерживает два способа зарядки: традиционную (с помощью USB Type-C кабеля) и беспроводную. FreeBuds 3 могут работать до 4 часов на одной зарядке, а если подзаряжать при помощи кейса, то автономность можно увеличить до 20 часов.

Кроме того, наушники Huawei FreeBuds 3 поддерживают технологию быстрой зарядки 2W SuperCharge.

Цена

Freebuds 3 в красном цвете поступили в продажу 1 февраля. Их можно приобрести во всех розничных сетях Украины. Рекомендованная цена – 4 999 гривен.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Уменьшение сумм в платежках: Зеленский провел совещание с представителями власти – подробности
сегодня
601
Автор: Ирина Полицкая
Теги: Техно Гаджеты Новости Техно Huawei
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
30 января 19:15 Кто такой Илон Маск: биография и малоизвестные факты об известном инженере
Анастасія Можаровська 17803
30 января 13:02 Украинской Википедии – 16 лет: как все начиналось
Анатолій Яворський 75
30 января 10:08 Как удалить свой профиль в Facebook: пошаговая инструкция
Олена Кандяк 4181
28 января 14:04 Как защитить персональные данные и технику от хакеров: правила, которые должен знать каждый
Ірина Полицька 2331
27 января 09:07 Зарплата тестировщика в Украине: сколько заработали QA Engineers в декабре 2019
Ірина Полицька 2090
Новости
Больше новостей
Залиште відгук