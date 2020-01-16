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Киевстар сделал безлимитным для пользователей ряд популярных приложений

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Киевстар сделал безлимитными приложения / zlata-plaza.com.ua

Мобильный оператор Киевстар сделал подарок своим пользователям – ряд популярных приложений стал безлимитным. Таким образом это позволит сэкономить до 50% мобильного интернета.

Как передает издание tech.liga.net, безлимитными для абонентов Киевстар приложения будут до 1 марта 2020 года.

Важное замечание: Киевстар закрывает старые тарифные планы: перечень

Какие приложения стали безлимитными

  • YouTube,
  • Instagram,
  • Twitch,
  • Киевстар ТВ,
  • Megogo,
  • Oll TV,
  • Divan TV,
  • 1+1 video,
  • Netflix,
  • Amazon Video.

Для кого приложения будут безлимитными

Как рассказали в Киевстар, безлимитные приложения будут доступны для абонентов предоплаты и контракта – с них не будут списываться мегабайты мобильного интернета.

В компании добавили, что примерно половину мобильного интернета пользователи тратят на просмотр видео в стримингових сервисах или в социальных сетях.

Недавно Киевстар выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана. Его можно использовать для самостоятельной замены SIM-карты, для подключения услуги "SIM для планшета", а также для подключения тарифного плана "SIM для устройств". Последний позволяет использовать услуги мобильного оператора в разумных устройствах (IoT).

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Техно Netflix Instagram YouTube Интернет
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