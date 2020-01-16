Киевстар сделал безлимитным для пользователей ряд популярных приложений
Мобильный оператор Киевстар сделал подарок своим пользователям – ряд популярных приложений стал безлимитным. Таким образом это позволит сэкономить до 50% мобильного интернета.
Как передает издание tech.liga.net, безлимитными для абонентов Киевстар приложения будут до 1 марта 2020 года.
Важное замечание: Киевстар закрывает старые тарифные планы: перечень
Какие приложения стали безлимитными
- YouTube,
- Instagram,
- Twitch,
- Киевстар ТВ,
- Megogo,
- Oll TV,
- Divan TV,
- 1+1 video,
- Netflix,
- Amazon Video.
Для кого приложения будут безлимитными
Как рассказали в Киевстар, безлимитные приложения будут доступны для абонентов предоплаты и контракта – с них не будут списываться мегабайты мобильного интернета.
В компании добавили, что примерно половину мобильного интернета пользователи тратят на просмотр видео в стримингових сервисах или в социальных сетях.
Недавно Киевстар выпустил универсальный стартовый пакет Smart SIM без тарифного плана. Его можно использовать для самостоятельной замены SIM-карты, для подключения услуги "SIM для планшета", а также для подключения тарифного плана "SIM для устройств". Последний позволяет использовать услуги мобильного оператора в разумных устройствах (IoT).
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