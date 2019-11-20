Безос – уже не самый богатый человек мира: Bloomberg опубликовал новый рейтинг

Издание Bloomberg обнародовало новый рейтинг самых богатых людей мира. И как видим, лидер изменился – сейчас самым богатым является основатель Microsoft Билл Гейтс, обогнав Джеффа Безоса на миллиард долларов.

Согласно индексу Bloomberg Billionaires, состояние Гейтса в настоящее время составляют 110 миллиардов долларов. Между тем Безос владеет 109 миллиардами долларов.

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Третье место в списке Bloomberg Billionaires занимает французский магнат Бернар Арно (103 миллиарда долларов). На четвертом месте – известный инвестор Уоррен Баффетт (86,6 миллиардов долларов). А первую пятерку замыкает CEO Facebook Марк Цукерберг (74,5 миллиардов долларов).



Рейтинг самых богатых людей мира

Почему сменился лидер

Как пишет издание, за этот год Гейтс смог увеличить свои доходы на 19,5 миллиардов долларов. Это произошло благодаря существенному росту акций Microsoft на 48%. Такой резкий рост акций произошел в октябре, когда компания получила 10-летний контракт на сумму 10 миллиардов долларов для создания облачной инфраструктуры хранения данных для министерства обороны США.

В то же время дела Безоса шли не так хорошо. Миллиардер потерял существенную часть состояния из-за развода, который завершился летом этого года. Кстати, его бывшая жена Маккензи Безос в этом рейтинге занимает 24 рейтинг с состоянием в 35 миллиардов долларов.

Еще один существенный удар по средствам случился 24 октября. Тогда компания отчиталась о прибыли за третий квартал 2019 года. Эти финансовые результаты разочаровали инвесторов. В результате чего акции Amazon упали на 6,6%. Как известно, Безос является главным акционером компании. Он обладает 57,6 миллионами долларов акций Amazon, поэтому тогда он за сутки обеднел на 7 миллиардов долларов.

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