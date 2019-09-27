Билборд "Kak tebe takoe, Elon Musk?": Как отреагировал Маск

Миллиардер Илон Маск не оценил остроумный билборд с надписью с "Kak tebe takoe, Elon Musk?", Который разместили возле офиса его компании SpaceX в калифорнийском городе Хоторн в США.

Этот билборд разместили организаторы бизнес-форума в Краснодаре. На билборде есть QR-код, который перенаправляет на видео, снятое специально для Маска.

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Пользовательница Екатерина Павлюченко в Twitter опубликовала фото, в котором анонсировала этот бизнес-форум и посмеялась над курьезным билбордом.

Маск отреагировал на билборд

"Творческие люди из Краснодара арендовали рекламный щит в Hawtorn возле офиса SpaceX, чтобы пригласить Илона Маска на свой бизнес-форум ... Илон, ты обязательно должен ответить им, если уважаешь их творчество!", – написала Павлюченко.

На этот пост и отреагировал Маск. Интересно, что он ответил на русском языке: "Язык хорошо подвешен".

Что такое мем "Как тебе такое Маск"?

Это популярный мем в России и Украине. Таким выражением комментируют абсурдные "изобретения", наподобие чехла для пульта от телевизора. Его часто пишут в соцсетях и тегают Маска. Несколько раз Маск отвечал, что думает про эти "разработки".

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