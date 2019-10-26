Bitcoin подорожал на 30% за одну ночь

74 Читати новину українською
Bitcoin подорожал на 30% за одну ночь
Bitcoin подорожал на 30% за одну ночь / Фото из открытых источников

В сентябре цена Bitcoin перешла планку в 10 000 долларов, однако затем резко пошла вниз и закрепилась на отметке 7 500 долларов за одну монету. Долгое время курс был относительно стабильным, однако в ночь с 25 на 26 октября Bitcoin начал стремительно расти.

Нынешний курс биткоина. В ночь на 26 октября цена за биткоин доходила до 10 300 долларов, и рост по сравнению с предыдущим днем составил внушительные 40%, сообщает 4PDA.

Читайте также: Биткоин помог выследить пользователей сайта с детским порно

Однако скорректированный в ходе торгов курс закрепился на уровне 9 600 долларов за цифровую монету, что соответствует 30-процентному росту. Одновременно с Bitcoin поднялись цены и на другие популярные криптовалюты.


Нинішній курс криптовалюти

Причины роста. Аналитики связывают подорожание с недавним заявлением председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он поддержал развитие блокчейн-платформы. Сразу же после слов главы государства одна из крупнейших китайских газет – People's Daily опубликовала информацию о событии, а университеты КНР уже планируют открыть курсы обучения цифровой грамотности.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

blog_ava
Прогноз погоды на 26 октября: бабье лето подходит к концу
сегодня
1028
Автор: Ева Шварц
Теги: Биткойн Новости Техно Техно Интернет
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
24 октября 14:09 Флагманский смартфон Meizu 16T представили официально: характеристики и цена
169
Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
24 октября 08:04 Что такое сокет: главные вопросы и ответы на них
Анастасія Можаровська 342
Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
23 октября 16:04 Приложения банков вносят смартфоны Galaxy S10 в черный список: в Samsung прояснили ситуацию
Ірина Полицька 200
Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
22 октября 13:40 Смог в Киеве: как отследить уровень загрязнения воздуха
Анастасія Можаровська 674
Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
20 октября 18:00 Google Pixel 4 или iPhone 11 Pro: чья камера снимает лучше
Ірина Полицька 533
Новости
Больше новостей
Залиште відгук