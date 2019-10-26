Bitcoin подорожал на 30% за одну ночь

В сентябре цена Bitcoin перешла планку в 10 000 долларов, однако затем резко пошла вниз и закрепилась на отметке 7 500 долларов за одну монету. Долгое время курс был относительно стабильным, однако в ночь с 25 на 26 октября Bitcoin начал стремительно расти.

Нынешний курс биткоина. В ночь на 26 октября цена за биткоин доходила до 10 300 долларов, и рост по сравнению с предыдущим днем составил внушительные 40%, сообщает 4PDA.

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Однако скорректированный в ходе торгов курс закрепился на уровне 9 600 долларов за цифровую монету, что соответствует 30-процентному росту. Одновременно с Bitcoin поднялись цены и на другие популярные криптовалюты.



Нинішній курс криптовалюти

Причины роста. Аналитики связывают подорожание с недавним заявлением председателя КНР Си Цзиньпина, в котором он поддержал развитие блокчейн-платформы. Сразу же после слов главы государства одна из крупнейших китайских газет – People's Daily опубликовала информацию о событии, а университеты КНР уже планируют открыть курсы обучения цифровой грамотности.

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