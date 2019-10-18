Биткоин помог выследить пользователей сайта с детским порно

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Биткоин помог выследить пользователей незаконного сайта
Биткоин помог выследить пользователей незаконного сайта / bilgiguvende.com

Спецслужбы смогли выследить мужчину из Южной Кореи, которого обвинили в организации сайта с детским порно Welcome to Video. Кроме того, нашли и клиентов сайта благодаря анализу цепочек платежных транзакций в биткоине .

Как пишет The Verge, этот сайт назвали крупнейшим рынком эксплуатации детей по объему контента.

Важно: Нашли новый способ следить за людьми: детали

Чон Ву Сона арестовали в марте прошлого года, тогда же конфисковали сервер, который обеспечивал работу порноресурса.

Как помог биткоин? В целом в США и в других странах арестовали 337 человек, их обвинили в возможном использовании сайта. Они покупали доступ к видео с помощью биткоинов. Именно цепочки криптовалюты помогли их выследить.

Силовики проанализировали публичную бухгалтерскую книгу биткоинов. Им удалось привязать адрес криптовалюты к реальным именам. Это позволило правоохранителям определить местоположение сервера, на котором размещался сайт с видео с эксплуатацией детей.

Welcome to Video можно было найти в сети Darknet. Там было размещено более 250 тысяч уникальных роликов. В общем обнаружили 8 терабайт видео, 45% из которых содержали кадры с сексуальной эксплуатацией детей.

Что такое биткоин?Это электронная валюта, функционирующая благодаря механизму асимметричного шифрования. Всего в мире есть около тысячи видов криптовалют, но бийткоин – самая популярная. Единицей криптовалюты является код, который возникает из-за сложных компьютерных математических вычислений.

В целом в мире не так много пользователей этой криптовалюты и она значительно уступает обычной валюте. Но популярность биткоина постоянно растет.

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Теги: Новости Техно Техно Новости США Порно Биткойн Интернет
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