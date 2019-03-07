Битва гигантов: как распределились роли AMD и NVIDIA на рынке дискретных видеокарт

Калифорнийская аналитическая компания Jon Peddie Research подготовила новый отчет относительно дел на рынке дискретных графических карт. Согласно подсчетам экспертов, с октября по декабрь 2018 года AIB-партнеров AMD и NVIDIA было реализовано видеокарт на сумму 2,8 миллиарда долларов, а объем соответствующего рынка достиг отметки в 17 миллиардов долларов.

Как сообщает Overclockers, поставки видеокарт за последние три месяца 2018 года оказались на 10,75% ниже, чем в третьем квартале. Сильнее всего это падение коснулось адаптеров на чипах AMD.

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По итогам четвертого квартала доля "красного" разработчика GPU сократилась до 18,8%, а поставки видеокарт с графическими процессорами NVIDIA, соответственно, выросли до 81,2% от общего числа.



Анализ рынка дискретных видеокарт

Следует отметить, что еще во втором квартале Advanced Micro Devices принадлежало 34,9% рынка дискретных видеокарт, тогда как конкуренту – 65,1%.

Очевидно, для эффективной конкуренции с NVIDIA в данном сегменте "красным" нужно нечто большее, чем просто снижение цен на старые модели карт. Остается надеяться, что AMD удастся исправить ситуацию, которая сложилась благодаря релизу ускорителей Navi, запланированному на второе полугодие.

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