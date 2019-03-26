"Битва эксклюзивов": Fallout 76 и другие громкие проекты Bethesda появятся в Steam

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Fallout 76 и другие громкие проекты Bethesda появятся в Steam
Fallout 76 и другие громкие проекты Bethesda появятся в Steam / Фото из открытых источников

Студия Bethesda Softworks пообещала выпустить ряд своих игр в сервисе цифровой дистрибуции Steam. Компания опубликовала соответствующее обращение в сети Twitter.

Какие проекты будут доступны в Steam? Как сообщает Overclockers, будущие проекты Bethesda будут одновременно доступны как в Steam, так и в фирменном магазине Bethesda Store, включая Rage 2, DOOM Eternal, Wolfenstein: Youngblood и Wolfenstein: Cyberpilot.

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Fallout 76. Кроме новинок в Steam будет добавлена нашумевшая многопользовательская ролевая игра Fallout 76. Она вышла в ноябре 2018 года эксклюзивно для Bethesda Store и была неоднозначно принята многими игроками и критиками.

Очевидно, данный шаг направлен на попытку немного оживить пользовательскую базу Fallout 76, которая уменьшается с каждым днем.

В Steam з'являться гучні проекти студії Bethesda
В Steam появятся громкие проекты студии Bethesda

Войны между Steam и Epic Games Store. В любом случае, мы становимся свидетелями "войны эксклюзивов" между Steam и Epic Games Store. Ранее Microsoft объявила о выпуске коллекции консольных шутеров Halo: The Master Chief Collection в Steam.

В свою очередь Epic Games Store может похвастаться Metro: Exodus, Detroit: Become Human, Heavy Rain, Control, The Outer Worlds и другими играми.

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Теги: Техно Steam Игры
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