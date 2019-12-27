Бизнес в Украине 2019: как прошел год для ключевых игроков на рынке технологий

2019 год оказался непростым для многих технологических компаний. Было немало испытаний и скандалов, которые оставили отпечаток и на украинском рынке. При этом имелось в этом году и много побед и инновационных решений.

Техно 24 пообщался с представителями ключевых игроков на рынке технологий в Украине и расспросил, как они могут суммировать работу компаний в 2019 году.

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Инна Ливанова, руководитель направления продаж HONOR Ukraine

Как часть компании Huawei бренд HONOR также столкнулся с ограничениями со стороны Google. Мы адаптировали модельный ряд и изменили фокус в стратегии, поэтому пока ситуация не коснулась украинских потребителей. Все модели, которые сейчас представлены на рынке Украины, продаются с сервисами Google, глобальная ситуация никак не повлияет на уже приобретенные смартфоны, а также те модели, которые сейчас представлены в розничных сетях.

Инна Ливанова, HONOR Ukraine

В этом году мы расширили дистрибуцию и перешли с модели ограниченной дистрибуции на открытый рынок. Кроме национальных ритейлеров мы начали активно работать с региональными розничными сетями.

Второе полугодие было для нас достаточно успешным, мы достигли своей рекордной доли рынка в период back to school. По внутренним оценкам она составляла около 8%. Также в 2019 году бренд HONOR оставался в пятерке лидеров брендов смартфонов на рынке Украины.

Карина Кирпичева, директор по продажам ОPPO Украины

2019 год стал годом выхода бренда Орро на украинский рынок. В августе 2019 года компания вошла в Украине в тестовом режиме с первой моделью OPPO А5s. До официальной презентации бренда мы хотели протестировать все бизнес-процессы на новом для компании рынке, убрать все слабые места, если таковые будут.

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После этого, в октябре, бренд ОРРО представил линейку из 5 моделей в двух цветах каждая, в том числе флагман ОРРО Reno 2 с первой в мире поп-ап камерой с эффектом видео-боке, 20-тикратным цифровым зумом и ультраночным режимом для фото в полном темноте.



Презентация ОРРО в Украине / Фото / oppo.com

В 2019 году мы начали активно знакомить нашего потенциального клиента с продуктом с помощью масштабных информационно-рекламных кампаний. Сейчас мы довольны уровнем знания, который нам удалось построить за это короткое время. Кроме этого, мы активно работали над расширением нашей партнерской сети. Если компания начинала выход на рынок с Comfy и Цитрус, то сегодня сеть партнеров увеличилась, смартфоны ОРРО можно купить также в сети Фокстрот, на Rozetka и в Eldorado.

Тарас Джамалов, генеральный директор Lenovo в Украине

В 2019 году мы сохранили лидирующие позиции и заняли четверть глобального рынка ПК с рекордным уровнем поставок – более 17 миллионов единиц. Кстати, совсем недавно компания отпраздновала продажу 150-миллионного ноутбука ThinkPad. Уже четвертый год подряд Lenovo входит в тройку мировых производителей планшетов.

В Украине мы уверенно занимаем первое место в нише ноутбуков и вернули лидерство в категории планшетов. Что касается трудностей, в этом году мы столкнулись с глобальным дефицитом комплектующих. Но эта проблема не повлияла на поставки компьютерной техники в Украину. Стоит отметить деструктивную ценовую конкуренцию между производителями, которая на украинском рынке обострилась в мае-июне и в преддверии "черной пятницы".



Тарас Джамалов, Lenovo

2019 год стал для нас знаковым – мы представили новый бренд Thinkbook. Это стильный ноутбук с мощной "начинкой" для нового поколения сотрудников, который унаследовал надежность бизнес-линейки ThinkPad в сочетании с молодежным дизайном.

Мы также собрали первую украинскую команду, старшую 55 лет, в Counter-Strike: GO "Ageless shooters", которые выиграли со счетом 16:1 у знаменитой команды из Швеции "Silver Snipers".

Андрей Яворский, вице-президент по стратегии и технологий GlobalLogic

2019 год был насыщенным для нас с точки зрения бизнеса и социальных инициатив. Ключевое событие, безусловно, то, что GlobalLogic консолидировала бизнес в Центральной и Восточной Европе (CEE). Регион включает в себя 13 локальных центров разработки, объединяющие более 6000 технических специалистов из Украины, Польши, Словакии и Хорватии.

Возглавляет его Игорь Бида, старший вице-президент компании и управляющий директор GlobalLogic в Украине. Для нас консолидация означает не только рост ключевых бизнес-показателей, но и расширение возможностей инвестировать в инновационный потенциал страны, обмениваться опытом и экспертизой и создавать кросс-командные проекты в Центральной и Восточной Европе.

Наша цель не только подбирать необходимых для проектов профессионалов, но и расширять рынок.

В 2019 году на развитие инженерных талантов в CEE было выделено 1,5 миллиона долларов. Мы активно развивали инициативу GlobalLogic Education и заключили сотрудничество с 15 университетами из Киева, Львова, Харькова и Николаева.

В этом году компания также выпустила Embedded Starter Kit – набор платы и датчиков для изучения программирования встроенных систем, своего рода индустриальный стандарт в этом направлении. Для обучения Embedded-инженера необходимо дорогостоящее оборудование, и чаще всего университеты не могут себе его позволить. Embedded Starter Kit как раз решает эту задачу и дает возможность студентам оттачивать свои навыки на практике. Сейчас его используют более 1000 специалистов. В 2020 году мы собираемся передать в университеты еще 300 таких наборов.

В июле 2019 года мы запустили приложение EcoHike. Это внутренний проект львовской команды GlobalLogic, с помощью которой любой украинец может внести свой вклад в улучшение экологической ситуации в стране. Приложение позволяет активистам ставить метки с местами скопления мусора и совместными усилиями убирать его.

Работа над проектом продолжалась почти год, однако это того стоит – всего за 3 месяца в приложении зарегистрировалось более 1000 пользователей, было создано 60 меток, с помощью EcoHike в Карпатах убрали тонны мусора. В следующем году мы планируем совершенствовать эту программу и расширять ее функционал на основе отзывов пользователей.

Ирина Волк, генеральный менеджер Dell Technologies в Украине, Беларуси, Молдове, странах Кавказа

Государственный курс на цифровизацию, провозглашенный в этом году, выделение министерства цифровой трансформации, целый ряд цифровых инициатив и приход к власти IТ-бизнесменов не могли не оказать влияния на отрасль. Наблюдается некоторое оживление на рынке, но уточню, что сам процесс цифровизации продолжается уже не первый год и потребует для своей полноценной реализации длительного времени и значительных материальных ресурсов. Сейчас можно увидеть определенную ограниченность этих ресурсов.



Ирина Волк, Dell

Впрочем, для цифровизации нет альтернатив, так пусть и постепенно, но процесс будет происходить. Мы видим, что появляются проекты в контексте smart-city. Dell Technologies намерена присоединиться к развитию концепции smart-city в Харькове, и в сентябре был подписан соответствующий меморандум.

Для семьи компаний Dell Technologies это был довольно удачный год. Мы расширили свое присутствие в Украине. Наша страна имеет особое значение для Dell Technologies, поэтому она инвестирует в свое развитие здесь. В частности, наша команда увеличилась вдвое за последние полтора года.

Атанас Райков, старший директор по развитию бизнеса Viber в СНГ, ЦВЕ, странах Ближнего Востока и Северной Африки

2019 год был успешным для Rakuten Viber и ознаменовался рядом важных для нас событий. Viber продолжает удерживать бесспорное лидерство среди самых популярных и безопасных приложений в мире. Сейчас более 96% владельцев смартфонов пользуются Viber. И на это есть 2 причины.

Первая – высокий уровень безопасности программы: все общение в Viber по умолчанию защищенное сквозным шифрованием.

Вторая – постоянное обновление и добавление функций, необходимых пользователям. В 2019 году мы полностью обновили дизайн, добавили две темные темы оформления. Viber стал еще быстрее и надежнее. Запустили групповые звонки, добавили возможность создавать собственные стикерпаки, проводить опросы, оставаться на связи с родными и близкими за рубежом с помощью Viber Out и возможность получить локальный номер, где бы пользователь не был.



Viber – самое популярное приложение в Украине

Украина – стратегически важный рынок для Rakuten Viber и в 2019 году мы подтвердили серьезность наших планов развиваться на нем. В июне состоялся визит в Киев основателя Rakuten и владельца Viber – Хироши Микитани и директора Viber Джамеля Агау, в рамках которого они встречались с Президентом Украины и представителями бизнес-партнеров. Здесь же в июле у нас появился первый официальный сотрудник – Евгений Боднар. Он отвечает за развитие партнерских отношений.

В конце года мы совместно с Mastercard запустили сервис Moneytou, с помощью которого украинцы могут переводить деньги друг другу прямо в чате. Украина стала второй страной в мире, где появился этот сервис.

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В конце 2018 года мы добавили возможность создавать сообщества в Viber, которые позволяют объединить неограниченное количество пользователей. А уже в 2019 году Олег Винник и группа Время и Стекло собрали более миллиона поклонников своего творчества в сообществах Viber. Другие украинские звезды тоже объединили огромную фан-базу в своих сообществах: Оля Полякова – 960 тысяч подписчиков, Тина Кароль – 940 тысяч подписчиков и многие другие.

В 2019 году Viber исполнилось 9 лет, и мы отметили этот юбилей вместе с пользователями, подарив им возможность выигрывать подарки от Viber и наших партнеров в приложении.

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