Бюджетную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 представили официально: характеристики

Во время выставки CES 2019 компания NVIDIA представила видеокарту среднего ценового сегмента GeForce RTX 2060. Главная особенность новинки – видеокарта будет поддерживать технологию трассировки лучей.

Об этом сообщает 4PDA.

Читайте также: Игровой планшет ASUS ROG Mothership получил мощную видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2080

NVIDIA GeForce RTX 2060 призвана изменить GTX 1060. "Сердцем" видеокарты стал 12-нанометровый графический чип TU106, в состав которого вошли 48 блоков растеризации, 120 текстурных блоков, 1920 ядер CUDA и 240 тензорных ядер. Базовая тактовая частота графического ядра составляет 1365 МГц, в режиме Boost новинка разгоняется до 1680 МГц. Теплопакет GPU ровен 160 Вт.



Видеокарту NVIDIA GeForce RTX 2060 представили официально

Кроме того, видеоадаптер оснащен 6 ГБ памяти GDDR6 с разрядностью шины 192 бит. Такая комбинация способна обеспечить пропускную способность в 336 ГБ/с при эффективной частоте памяти 14 ГГц.



NVIDIA GeForce RTX 2060 поступит в продажу уже в январе 2019 года

Производительность новинки, как уверяют разработчики, можно сравнить с производительностью видеокарты GeForce GTX 1070 Ti. По сравнению с предшественницей в лице GTX 1060 видеокарта демонстрирует 60% прирост графической мощности. Подобно моделям на архитектуре Pascal, новинка лишилась аналогового видеовывода – в эталонной версии представлены три разъема DisplayPort, один HDMI и один USB Type-C.

В продажу NVIDIA GeForce RTX 2060 поступит уже в январе 2019 года по рекомендованной розничной цене в 349 долларов (около 9700 гривен).

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно