Компания OnePlus еще не представила недорогие телевизоры, но уже начала принимать предварительные заказы. Сейчас заказ можно оформить на сайте Amazon India.

Как передает Gizchina, если оформить заказ сейчас, то производитель предлагает расширенную гарантию, которая действует 2 года. Это предложение действует до 5 августа.

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При этом официальная презентация запланирована 2 июля.

Цена

Сейчас точной стоимости телевизоров еще не объявили. Известно лишь, что это будет бюджетная серия. Во время предварительного заказа пользователь должен заплатить 13 долларов (350 гривен). Точную стоимость новинок объявят во время презентации.

Ранее генеральный директор OnePlus Пит Лау подтвердил, что бренд выпустит две модели доступных телевизоров. Он также предложил пользователям угадать цену и подсказал, что она будет в диапазоне от 145 до 265 долларов.

Что еще известно

Как ранее стало известно, экраны новых телевизоров охватывают 93% цветового пространства DCI-P3 и поддерживают расширенный динамический диапазон Dolby Vision.

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OnePlus также создала набор технологий Gamma Engine для улучшения качества изображения. Он включает возможность программного повышения качества видео, динамическую контрастность, MEMC (Motion Estimation / Motion Compensation) и так далее. Это обеспечивает четкую и яркую картинку, а изображение воспроизводится максимально плавно, даже для видео с очень высоким качеством.