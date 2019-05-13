"Бюджетные" смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL имеют ряд преимуществ перед топовыми версиям

Новые смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL уже успели не только опробовать в разных тестах, но и разглядели новинки изнутри. Специалисты популярного портала iFixit разобрали и детально изучили "бюджетники" от Google.

В "пикселях" выявили ряд улучшений, по сравнению с базовыми версиями Google Pixel 3, которые получили лишь 4 из 10 баллов за пригодность к ремонту.

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Основные отличия между линейками Google Pixel 3 и Pixel 3a. Среди ключевых отличий Pixel 3a XL от обычного Pixel 3 XL являются полностью пластиковый корпус, отсутствие выреза в экране и использования менее мощного процессора.

Линейка Google Pixel 3a обладает рядом преимуществ перед флагманскими "пикселями"

В случае с обычными Pixel 3a и Pixel 3 список различий еще меньше. По итогам разборки доступных "точек" в iFixit отметили, что с ними куда проще работать, чем со старшими версиями.

Ремонтопригодность новых смартфонов. В Pixel 3a и Pixel 3a XL используются только стандартные винты, а большинство компонентов внутри модульные, что в значительной мере упрощает ремонт и замену.

Новые смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL разобрали – смотрите видео

Самым сложным этапом в разборке является снятие дисплейного блока, который приклеен к другой части корпуса. Делать это нужно крайне осторожно, чтобы не повредить тонкий кабель. Также усложняет ремонт наличие большого числа тонких ленточных кабелей, соединяющих внутренние компоненты, которые можно легко повредить.

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Особенности. В ходе разборки выяснилось, что в новых "точках" используются OLED-экраны от Samsung. Правда, в случае с большим Pixel 3a XL в некоторых экземплярах могут попасться панели от китайской компании Tianma, но по качеству они не отличаются от южнокорейских.

Выводы экспертов. Несмотря на все конструктивные недостатки, Pixel 3a и Pixel 3a XL получили 6 баллов из 10 по шкале ремонтопригодности.

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