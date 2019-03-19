Бюджетные смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL полностью рассекретили до анонса

В распоряжении сетевых источников оказалась детальная информация о характеристиках двух новых смартфонов семейства Google Pixel. Речь идет о Pixel 3a и Pixel 3a XL, которые ранее фигурировали под названием Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL.

Характеристики Google Pixel 3a. Как сообщает 9to5google, Google Pixel 3a получит 5,6-дюймовый дисплей FHD + OLED с разрешением 2220 × 1080 пикселей. "Сердцем" смартфона станет процессор Snapdragon 670, который содержит 8 вычислительных ядер Kryo 360: два из них функционируют на тактовой частоте до 2,0 ГГц, остальные шесть – на частоте до 1,7 ГГц. Обработкой графики займется ускоритель Adreno 615.

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Характеристики Google Pixel 3a XL. "Старшая" модель в свою очередь, получит 6-дюймовый экран FHD + OLED. Речь идет об использовании чипа Snapdragon 710, который объединяет восемь 64-битных вычислительных ядер Kryo 360 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический ускоритель Adreno 616.



Неофициальный рендер смартфона Google Pixel 3a

Другие характеристики. В оснащение смартфонов войдут 4 ГБ оперативной памяти, флеш-накопитель емкостью 32/64 ГБ, 12,2-мегапиксельная основная камера, фронтальная 8-мегапиксельная камера, дактилоскопический сканер, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11 ac и Bluetooth 5 LE, порт USB Type-C.

Новинки будут поставляться на рынок с операционной системой Android 9.0 (Pie) "из коробки".



Google Pixel 3a получит один модуль основной камеры

Дата релиза и цена. По последним данным, Google Pixel 3 Lite и Pixel 3 Lite XL представят весной этого года и они сначала станут доступны лишь абонентам американского оператора Verizon. Цену новинок пока держат в секрете.

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