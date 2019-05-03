"Бюджетные" смартфоны Google Pixel 3a и Pixel 3a XL поступили в продажу до презентации

Утечки по неанонсированным продуктам часто происходят из-за ошибок ритейлеров. Исключением не стал даже новый смартфон поискового гиганта. Google Pixel 3a XL появился на прилавках магазина Best Buy за несколько дней до своего официального анонса.

Презентация Google Pixel 3a и Pixel 3a XL состоится в рамках ежегодной конференции разработчиков Google I/O 2019, которая начнется 7 мая.

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Новые "пиксели" появились на прилавках магазинов. Как сообщает Android Police, коробки с Google Pixel 3a XL заметили на прилавке Best Buy в Спрингфилде, штат Огайо. Смартфоны находились на общем обзоре, а внимательные пользователи успели снять их на фото. На упаковке можно рассмотреть, что в XL-версии установлены 6-дюймовый экран и накопитель на 64 ГБ.



Google Pixel 3a XL появился на прилавках магазина



Презентация Google Pixel 3a XL состоится 7 мая

Комплектация новых смартфонов. Еще одна большая утечка произошла на канале YouTube-канала This is Tech Today техноблогера Брэндона Ли, который показал фотографии упаковок Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, сами смартфоны и их комплект поставки.

На коробке Google Pixel 3a указано, что он оснащен 5,6-дюймовым экраном и 64 ГБ встроенной памяти. Блогер также рассказал, что у смартфона есть Full HD+ дисплей, пластиковый корпус и 3,5-миллиметровый разъем для наушников, которого нет в обычных Pixel 3 и Pixel 3 XL. А вот беспроводной зарядки в младших моделях не будет.

На других снимках от Брэндона Ли можно увидеть Google Pixel 3a XL, у которого нет выреза в экране, как у обычного Pixel 3 XL.

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Также блогер показал содержимое упаковки, где помимо самого смартфона находятся адаптер питания, кабель с разъемом USB Type-C с двух сторон и переходник с USB Type-C на USB Type-A.

Цены. По словам Ли, Pixel 3a будет стоить от 399 долларов за самую доступную версию с накопителем на 64 ГБ, тогда как цена Pixel 3a XL стартует с отметки в 479 долларов.

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