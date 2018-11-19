Бюджетный Google Pixel 3 Lite "засветился" на фото до анонса

Компания Google выпустит доступную версию недавно анонсированного флагмана Pixel 3. Смартфон получил название Pixel 3 Lite и ряд особенностей, которые отличают его от базовой модели.

Об этом сообщает Rozetked.

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Корпус Pixel 3 Lite полностью сделан из пластика. Спереди расположился 5,56-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2220 х 1080 пикселей и чуть более широкими рамками, чем в Pixel 3. Интересно, что Google решила оставить в более доступной модели 3,5-миллиметровый разъем для наушников.



Google Pixel 3 Lite будет иметь похожий дизайн, как у базовой версии



Корпус Google Pixel 3 Lite изготовлен из пластика

Что касается начинки, ключевым отличием Lite-версии является 8-ядерный процессор Snapdragon 670, выполненный по 10-нанометровому техпроцессу. Как и в обычном Pixel 3, объем оперативной памяти составляет 4 ГБ, а вот для хранения данных есть 32 ГБ без возможности расширения.



Google Pixel 3 Lite получил 3,5-милиметровый разъем под наушники

За автономность новинки отвечает аккумулятор емкостью 2 915 миллиампер часов. В смартфоне две камеры: основная на 12 Мп и фронтальная на 8 Мп. По словам источника, это такие же модули с тем же качеством съемки, что и в Pixel 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Google Pixel 3 Lite Дисплей Тип: IPS

Диагональ: 5,56 дюймов

Разрешение: 2220 х 1080 пикселей

Тип: IPS Диагональ: 5,56 дюймов Разрешение: 2220 х 1080 пикселей Процессор Qualcomm Snapdragon 670

Qualcomm Snapdragon 670 Видеопроцессор Adreno 615

Adreno 615 Память Оперативная: 4 ГБ

Встроенная: 32 ГБ

Оперативная: 4 ГБ Встроенная: 32 ГБ Камера Основная: 12 Мп

​Фронтальная: 8 Мп

Основная: 12 Мп ​Фронтальная: 8 Мп Аккумулятор 2 915 мАг

2 915 мАг Операционная системаAndroid 9 Pie

По слухам, Pixel 3 Lite представят в ближайшие месяцы и он будет стоить 400-500 долларов (около 11 100 – 13 900 гривен). Вместе с устройством могут показать доступную версию Pixel 3 XL на базе процессора Snapdragon 710.

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