Бюджетный Samsung Galaxy S10e засветился на рендерах в ярком цвете

Самый бюджетный смартфон линейки Samsung – Galaxy S10e засветился в сети на качественном рендере. Там будущая новинка появилась в желтом цвете.

Как передает MySmartPrice, снимки обнародовал инсайдер под ником @ IshanAgarwal24. По его словам, эти рендеры он обнаружил в Таиланде.–

Известно, что будущий смартфон получит 5,8-дюймовый Infinity-O-дисплей с отверстием для фронтальной камеры. Основная камера будет двойная. Также на задней панели размещены сканер отпечатка пальцев.

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Он получит процессор Exynos 9820 (или Snapdragon 855 для американского рынка) в паре с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти.

Так может выглядеть Samsung Galaxy S10e

Его должны представить вместе с флагманом 20 февраля.

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