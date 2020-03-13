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Бюджетный смартфон Google Pixel 4a засветился на билбордах: фото

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Несмотря на отмену конференции Google I / O поисковый гигант продолжает активно работать над доступной версией смартфона Pixel 4. Известному информатору Эвану Блассу удалось сфотографировать рекламные баннеры новинки.

Что известно об утечке

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На представленном авторитетным инсайдером снимке фигурируют три баннера, расположенных на крыше здания.


Реклама смартфона Google Pixel 4a

Примечательно, что изображения демонстрируют и предполагаемую стоимость Google Pixel 4a, а также раскрывают его дизайн. Однако пользователи усомнились в подлинности фотографии, отметив, что на снимке "застыли облака", а также не видно сегментов билборда, которые отвечают за динамическое изменение рекламы.

Что известно о смартфоне

Согласно последним утечкам, Google Pixel 4a действительно может стоить 399 долларов (около 10 300 гривен по курсу по состоянию на 13 марта 2020 года) – ровно такую ​​же стартовую цену ждут и от iPhone 9.

Смартфон будет построен на базе процессора Snapdragon 730, его оборудуют 6 ГБ оперативной памяти и аккумулятором на 3080 мАч. На тыльной стороне устройства будут размещены две камеры с разрешением 12 и 8 Мп.

О сроках выхода новинки пока ничего не известно.

 

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Автор: Анастасия Можаровская
Теги: Google Pixel Google Новости Техно Техно Смартфоны
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