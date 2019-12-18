Бюджетный смартфон Samsung Galaxy A01 представили официально: характеристики и цена

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Samsung Galaxy A01: фото, характеристики, цена / Фото из открытых источников

Компания Samsung официально представила новый бюджетный смартфон Galaxy A01. Ключевыми отличиями новинки стали сравнительно компактные габариты и большой для своей ценовой категории объем оперативной памяти.

Дисплей

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Samsung Galaxy A01 получил 5,7-дюймовый дисплей Infinity-V с разрешением HD+ и каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры, сообщает GSMArena.

Технические характеристики

"Сердцем" устройства стал 8-ядерный процессор с четырьмя производительными ядрами с тактовой частотой 1,95 ГГц и четырьмя энергоэффективными (1,45 ГГц). Объем оперативной памяти, в зависимости от конфигурации, составляет 6 или 8 ГБ, встроенного накопителя -128 ГБ с возможностью расширения картой microSD до 512 ГБ.

 

 

Емкость встроенного аккумулятора Galaxy A01 – 3000 мАч, информации о поддержке технологии быстрой зарядки производитель не сообщает.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Samsung Galaxy A01

  • ДисплейДиагональ: 5,7 дюйма
    Разрешение: HD+
    Тип: Infinity-V
  • Процессор8-ядерный (4 х 1,95 ГГц + 4 х 1,45 ГГц)
  • ПамятьОперативная: 6 ГБ / 8 ГБ
    Встроенная: 128 ГБ
  • КамерыОсновная: 13 Мп (f/2.2) + 2 Мп (f/2.4)
    Фронтальная: 5 Мп (f/2.4)
  • Аккумулятор3000 мАг

Камеры

Двойная основная камера модели представлена датчиками на 13 Мп (f/2.2) и 2 Мп (датчик глубины для портретной съемки, f/2.4).

Дата старта продаж и цена

Модель будет выпускаться в черном, синем и красном корпусах, дата начала продаж и цена новинки (по слухам, не более 100 евро) будут объявлены позже.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Техно Новости Техно Samsung Смартфоны
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