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BlaBlaCar запустил сервис для взаимной помощи с покупками

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BlaBlaCar запустил приложение BlaBlaHelp / zr

Сервис BlaBlaCar, который занимается организацией совместных поездок, еще в марте начал призывать своих пользователей ограничивать передвижение, чтобы остановить пандемию коронавируса. Теперь компания решила запустить новую услугу – BlaBlaHelp.

Это новое бесплатное приложение для взаимной помощи с покупками. BlaBlaHelp уже доступен в Украине.

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С помощью приложения люди, нуждающиеся в помощи с походом в магазин, могут найти пользователя, кто с этим поможет.

"BlaBlaCar разработал новое приложение, чтобы люди могли помочь друг другу с покупкой необходимых вещей. Приложение дает пользователям возможность найти надежных помощников или предложить свою помощь соседям", – рассказали в BlaBlaCar.

Как работает BlaBlaHelp

BlaBlaHelp можно скачать в магазинах приложений iOS и Android. Для того, чтобы стать помощником, нужно зарегистрироваться или войти в приложение через аккаунт BlaBlaCar. Далее в специальном поле нужно заполнить данные об услугах, которые вы можете предложить.

BlaBlaHelp очень актуален в период карантина / Скриншот

Если вы ищете пользователя, который может помочь с покупками, нужно скачать приложение, выбрать на карте ближайшего помощника и нажать "Отправить запрос".

Сейчас в Украине 6 миллионов пользователей сервиса BlaBlaCar. Все эти люди являются потенциальными заказчиками или исполнителями услуги по покупке продуктов.

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Теги: Новости Техно Техно Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Интернет Приложения
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