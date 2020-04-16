BlaBlaCar запустил сервис для взаимной помощи с покупками
Сервис BlaBlaCar, который занимается организацией совместных поездок, еще в марте начал призывать своих пользователей ограничивать передвижение, чтобы остановить пандемию коронавируса. Теперь компания решила запустить новую услугу – BlaBlaHelp.
Это новое бесплатное приложение для взаимной помощи с покупками. BlaBlaHelp уже доступен в Украине.
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С помощью приложения люди, нуждающиеся в помощи с походом в магазин, могут найти пользователя, кто с этим поможет.
"BlaBlaCar разработал новое приложение, чтобы люди могли помочь друг другу с покупкой необходимых вещей. Приложение дает пользователям возможность найти надежных помощников или предложить свою помощь соседям", – рассказали в BlaBlaCar.
Как работает BlaBlaHelp
BlaBlaHelp можно скачать в магазинах приложений iOS и Android. Для того, чтобы стать помощником, нужно зарегистрироваться или войти в приложение через аккаунт BlaBlaCar. Далее в специальном поле нужно заполнить данные об услугах, которые вы можете предложить.
BlaBlaHelp очень актуален в период карантина / Скриншот
Если вы ищете пользователя, который может помочь с покупками, нужно скачать приложение, выбрать на карте ближайшего помощника и нажать "Отправить запрос".
Сейчас в Украине 6 миллионов пользователей сервиса BlaBlaCar. Все эти люди являются потенциальными заказчиками или исполнителями услуги по покупке продуктов.
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