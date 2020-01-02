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Благодаря Porsche зимнее вождение стало более безопасным и простым

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Иллюстративное фото / Porsche

Практически каждая зима превращается в настоящее испытание для водителей. Далеко не любая машина может пройти поворот по заснеженной дороге на высокой скорости. Porsche решила исправить эту проблему с помощью новой системы трансмиссии, которая самостоятельно регулирует скорость вращения каждого колеса электрокара.

Представители компании сообщили, что силовая установка отлично показала себя при прохождении поворотов по заснеженным дорогам на скорости 80 км/ч. При этом машина будто двигалась по рельсам, регулируя траекторию незаметно для водителя, сообщили в компании.

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Как работает новая система

Инженеры Porsche объяснили, что система самостоятельно следит за сцеплением с поверхностью и при необходимости изменяет крутящий момент каждого колеса отдельно, поскольку электрокар оснащен четырьмя независимыми двигателями.

Новая система срабатывает через мгновение – сенсор постоянно отслеживает текущую скорость, угол поворота и наклона машины без дополнительных камер или датчиков. Влияние на двигатели происходит исключительно с помощью программного обеспечения, которое калибровали в течение двух сезонов.

Где применят подобную систему

Эксперты предполагают, что Porsche использует новую систему трансмиссии при производстве следующего поколения Macan – полностью электрического кроссовера, релиз которого ожидается в 2021 году. Компания также может интегрировать силовую установку как в Taycan Cross Turismo, так и в модели будущей ревизии Cayenne.


Второй электромобиль Porsche – Taycan Cross Turismo

Представители концерна пока не раскрыли планов по внедрению новой технологии.

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Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно Гаджеты Электромобили Porsche Авто
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