Blizzard представит собственную игру по мотивам Pokémon Go

Хотя мобильная игра Diablo Immortal от студии Blizzard получила не очень лестные отзывы, разработчики все же настроены и дальше выпускать мобильные приложения. По предварительным данным, авторы культовой игры World of Warcraft готовят потенциально громкий проект.

Об этом сообщает Kotaku.

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"Инкубационный отдел" студии, как сообщается, работает над мобильной игрой по мотивам Warcraft, на которую сильно повлияла механика успешной Pokémon Go.

Ведущий дизайнер Кори Стоктон, который также работает над World of Warcraft, якобы является огромным поклонником Pokémon. Более того, в сообщении говорится, что многие сотрудники Blizzard ежедневно соревнуются друг с другом в Pokémon Go в своем кампусе.

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Однако, проект по мотивам Warcraft будет гораздо более масштабным, чем Pokémon Go и, в частности, получит элементы однопользовательской игры. Пока это все детали, которые удалось выведать журналистам.

В Blizzard работает много любителей мобильных игр. На самом деле, в мобильные проекты играет очень много людей. Реакция внутри компании на Immortal сильно отличается от реакции за ее пределами,

– отметил один из сотрудников студии.

Напомним, кроме информации о мобильной версии игры World of Warcraft, Kotaku опубликовало информацию о еще одном громком проекте студии Blizzard – Diablo IV. Редактору портала удалось выведать малоизвестные детали об игре и узнать, каким должен быть проект с самого начала.

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