Блогер нашел нестандартное применение колесам для Apple Mac Pro за 700 долларов: видео

Стоимость комплекта колес, представленных Apple для фирменного десктопа Mac Pro 2019, наделала немало шума на просторах интернета. Проверить, стоит ли аксессуар этих денег, взялся автор YouTube-канала Braille Skateboarding.

В своем видео блоггер использовал дорогой аксессуар в роли комплектующих для скейтборда – и рассказал, что из этого получилось.

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Удалось покататься на "Apple-борде"

Стандартные колеса для скейтборда стоят на Amazon в среднем от 20 до 50 долларов. Но блогер, по его словам, решил испытать в деле "магию Apple", к своей новой доске он прикрепил дорогой аксессуар для Mac Pro из хромированной стали.

Первая попытка проехаться на таком "гибриде" оказалась провальной – колеса произвольно возвращались в разных направлениях, и справиться с "яблочным" скейтбордом не смогли даже профессионалы.

Блогер продемонстрировал "Apple-борд" на видео:

С использованием специальной фиксирующей подвески ход доски стал контролируемым – в результате автор видео и другие скейтеры смогли выполнить несколько трюков. Однако блогер отметил, что с колесами для Mac Pro доска получилась очень тяжелой – даже несмотря на потраченные деньги, он вряд ли будет пользоваться скейтом дальше.

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Аксессуары для Mac Pro

Apple начала продавать колесики и ножки для своих флагманских компьютеров в середине апреля. Колесики для Mac Pro (2019) можно купить отдельно – их стоимость составляет 699 долларов (19 300 гривен). Цена же колесиков в комплекте с ПК – 399 долларов.

Также вы можете отдельно купить ножки для Mac Pro – Feet Kit. Их стоимость составляет 299 долларов (8 300 гривен).

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