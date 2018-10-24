Блогер добавил к смартфону Google Pixel 3 фишку Xiaomi Mi 8 Explorer Edition

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Google Pixel 3 с прозрачной крышкой
Google Pixel 3 с прозрачной крышкой

Популярный блогер Зак Нильсон добавил к смартфону Google Pixel 3 фишку, которую ранее использовали разработчики в модели Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Как это происходило блоггер показал на своем канале JerryRigEverything.

Pixel 3 имеет защиту от воды, поэтому для снятия задней крышки блогер использовал фен, чтобы ослабить действие клея. Далее он аккуратно снял клей, не повредив шлейф сканера отпечатков пальцев.

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Когда крышка была снята, он начал сдирать краску с ее внутренней стороны. В результате он получил полностью прозрачную поверхность с матовым покрытием в нижней части.

Как у Google Pixel 3 сделали прозрачную крышку

В таком формате под прозрачной крышкой видно много компонентов, включая беспроводную зарядку, аккумулятор, вибромотор и камеру.

Как известно, ранее прозрачную крышку в дизайне использовали инженеры Xiaomi при создании Mi 8 Explorer Edition. Правда, впоследствии оказалось, что аппаратная начинка, которая была видна под прозрачной крышкой, была не реальной, а наклеенной.

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Теги: Техно Google Xiaomi Смартфоны Google Pixel Google Pixel 3
Источник: Техно
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