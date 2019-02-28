Блогер полностью разобрал смартфон Samsung Galaxy S10 +

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Samsung Galaxy S10 +
Samsung Galaxy S10 +

Популярный YouTube-блогер под ником pwrdbykyank записал свежее видео с новеньким флагманом Samsung Galaxy S10 +. В ролике он разобрал смартфон на мелкие детали.

Кстати, в разобранном виде можно детально увидеть вырез под фронтальную камеру. Эта технология приобретает популярность среди производителей смартфонов.

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Кроме того, разрекламированный ультразвуковой дактилоскопический датчик отличается от оптических аналогов, используемых в большинстве подобных смартфонов. В Samsung Galaxy S10 + он значительно тоньше и компактнее. Интересно, что разобрав смартфон, блогер легко собрал его снова.

Характеристики Samsung Galaxy S10 +. Смартфон получил 6,4-дюймовой OLED-дисплей. Селфи-камера двойная (10 Мп + 8 Мп). Основная камера состоит из 3 модулей: 12-мегапиксельный широкоугольный модуль, 12-мегапиксельный телефотомодуль и ультраширокоугольный модуль на 19 Мп (угол обзора 123 градуса).

Блогер разобрал Samsung Galaxy S10 +

Емкость батареи составит 4100 мАч. Также смартфоны получили функцию обратной зарядки, то есть девайс может заряжать другие устройства.

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Теги: Новости Техно Техно Samsung Samsung Galaxy S10 Смартфоны
Источник: 24 Канал
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