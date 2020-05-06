Блогер раскрыл одну из главных особенностей iPhone SE (2020)
Вскоре после проверки первого доступного смартфона от Apple на прочность техноблогер Зак Нильсон взялся за изучение его "внутреннего мира". Объектом внимания автора YouTube-канала JerryRigEverything стала сенсорная кнопка Home с тактильной отдачей, механизм работы которой он рассмотрел буквально изнутри.
Все особенности работы кнопки Home нового iPhone SE (2020) блогер рассказал на своем YouTube-канале.
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Что же особенного в кнопке Home
Стандарт защиты IP67 отразился на сложности разборки аппарата – открутив два фирменных винта на нижней стороне корпуса, энтузиасту пришлось прогреть фронтальную панель и воспользоваться канцелярским ножом, чтобы отделить дисплейный модуль. Внутреннее устройство гаджета, включая расположение шлейфов, оказалось идентичным модели iPhone 8. Сложностей с извлечением аккумулятора тоже не возникло – вместо клея производитель использовал две липкие ленты.
После демонтажа материнской платы Нильсон добрался до своей цели – модуля тактильной отдачи Taptic Engine. Эта часть смартфона получила линейный вибромотор. В отличие от традиционного эксцентрикового, он создает вибрацию за счет колебаний металлической пластины под действием электромагнитного поля. Внутри конструкции, кроме медных катушек, оказалась и емкость с маслом, которая используется для смягчения хода намагниченных пластин, и две пружины, выполняющие аналогичную работу.
Смотрите полный видеоразбор нового iPhone SE (2020):
В заключение краткого обзора автор видео отметил, что ремонт iPhone по-прежнему вызывает трудности у рядовых пользователей из-за большого количества фиксирующих элементов с винтовым креплением. Кроме того, стеклянная задняя крышка новинки приклеена к алюминиевой рамке смартфона, что делает ее замену крайне сложной задачей.
К слову, ранее специалисты iFixit уже заглядывали внутрь нового смартфона от Apple и вынесли свой вердикт относительно ремонтоздатности смартфона.
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