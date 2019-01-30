Блогер разобрал Xiaomi Mi Mix 3: он оказался интереснее, чем можно подумать

47 Читати новину українською
Блогер разобрал Xiaomi Mi Mix 3: он оказался интереснее, чем можно подумать

Популярный блогер Зак Нельсон, более известный под ником JerryRigEverything, разобрал флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3. По словам блогера, устройство оказалось более интересным, чем он считал ранее.

Как рассказал блогер, Xiaomi Mi Mix 3 имеет большие мощные магниты, которые надежно удерживают две части смартфона. Поэтому в сложенном состоянии эти магниты притягиваются, а в открытом – отталкиваются.

Читайте также: Самые ожидаемые смартфоны 2019 года – анонс Техно 24

Таким образом Xiaomi Mi Mix 3 получил уникальную конструкцию без сложных механических частей, которые могут сломаться или износиться. Следовательно, считает Нельсон, такая конструкция будет работать действительно долго.

Поэтому, после того, как блогер разобрал и заново собрал смартфон, механизм слайдера работал также хорошо, как у нового устройства.

Блогер разобрал Xiaomi Mi Mix 3

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Смартфоны Xiaomi
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
NASA будет защищать Землю от астероидов
28 января 22:09 NASA будет защищать Землю от астероидов
Борис Немировський 305
Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
28 января 20:02 Какой смартфон можно считать лучшим устройством месяца (опрос)
258
День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
28 января 14:02 День рождения Леонида Каденюка: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3450
Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
27 января 20:04 Самые ожидаемые смартфоны 2019 – анонс Техно 24
Анастасія Можаровська 1501
#10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
26 января 20:04 #10yearschallenge: как выглядели популярные модели смартфонов в 2009 году
518
Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
24 января 17:17 Представили смартфон Vivo APEX 2019 полностью без кнопок и отверстий
973
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук