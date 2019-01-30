Блогер разобрал Xiaomi Mi Mix 3: он оказался интереснее, чем можно подумать

Популярный блогер Зак Нельсон, более известный под ником JerryRigEverything, разобрал флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 3. По словам блогера, устройство оказалось более интересным, чем он считал ранее.

Как рассказал блогер, Xiaomi Mi Mix 3 имеет большие мощные магниты, которые надежно удерживают две части смартфона. Поэтому в сложенном состоянии эти магниты притягиваются, а в открытом – отталкиваются.

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Таким образом Xiaomi Mi Mix 3 получил уникальную конструкцию без сложных механических частей, которые могут сломаться или износиться. Следовательно, считает Нельсон, такая конструкция будет работать действительно долго.

Поэтому, после того, как блогер разобрал и заново собрал смартфон, механизм слайдера работал также хорошо, как у нового устройства.

Блогер разобрал Xiaomi Mi Mix 3

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