Блогеры показали "внутренний мир" смартфона Samsung Galaxy S20

Разборку смартфонов практикуют не только эксперты из лаборатории iFixit, но и другие энтузиасты. Авторы YouTube-канала PBKreviews опубликовали видео, которое позволяет заглянуть во "внутренний мир" флагманского смартфона Samsung Galaxy S20.

Кроме того, авторы ролика оценили ремонтопригодность гаджета. Как оказалось, с некоторыми особенностями его конструкции справиться будет сложно даже опытным инженерам.

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Особенности конструкции смартфона

Отделить заднюю крышку Samsung Galaxy S20 энтузиастам удалось без особых усилий с помощью специального фена и пластикового инструмента.

Крепление большинства элементов гаджета осуществляется с помощью болтов и коннекторов, что упрощает демонтаж модуля камеры, системной платы, шлейфов и динамиков устройства.

Разборка смартфона Samsung Galaxy S20 – смотрите видео

Недостатки конструкции

Главной проблемой в ремонте гаджета авторы видео назвали замену аккумулятора. По их словам, он расположен очень близко к дисплейному модулю, который легко повредить, извлекая батарею.

Блогеры предположили, что такая операция будет сложной даже для специализированных сервисных центров, если они не обзаведутся специальным приспособлением для безопасного отделения аккумулятора от корпуса.

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