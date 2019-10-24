Блокировка Telegram в России: Песков признал, что сам пользуется мессенджером

С апреля 2018 года Роскомнадзор добился через суд блокировки мессенджера Telegram на территории России. Это вызвало большое возмущение среди россиян. Люди даже устраивали протесты. Чтобы дальше пользоваться сервисом они начали использовать механизмы для обхода блокировки.

Как пишет российское издание ixbt.com, сейчас в Роскомнадзоре говорят, что Telegram блокируют, но он не запрещен на территории России.

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Да, заместитель главы Роскомнадзора Алексей Волин заявил, что в России по-прежнему можно пользоваться мессенджером, не нарушая закон.

"Решение о блокировании сервиса технически не означает запрет на пользование этим сервисом", – говорит Волин.

Более того, представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков заявил, что он сам пользуется Telegram.

"У нас никогда в России так быстро не развивались технологии фильтрации информации и обхода фильтров, как в истории с Telegram", – сказал Песков.

Почему Telegram заблокировали в России? Весной 2018 года власти России выдвинули ультиматум мессенджеру передать ключи шифрования ФСБ. Если этого не произойдет Telegram заблокируют. Так и случилось. Причем блокировка происходила на грани со здравым смыслом. Ведь проблемы возникли с работой Google, Facebook, Одноклассники и даже сайтом Роскомнадзора.

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