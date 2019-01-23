Blue Origin запустил свою ракету New Shepard: видеотрансляция

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Запуск ракеты New Shepard
Запуск ракеты New Shepard / theverge.com

23 января компания Blue Origin, принадлежащая самому богатому человеку мира Джеффу Безосу, провела запуск своей ракеты-носителя New Shepard. Старт прошел в 16:50 по Киеву.

Как известно, New Shepard предназначена для туристических суборбитальных полетов.

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При этом в отличие от предыдущих испытательных полетов, в этот раз ракета содержала научно-исследовательскую аппаратуру NASA. Агентство выкупило все места в пассажирской капуле по своей программе Flight Opportunities Program.

Запуск New Shepard: онлайн-трансляция

Что такое New Shepard?
Это ракета, предназначенная для коммерческих суборбитальных полетов. Она состоит из непосредственно одноступенчатой многоразовой ракеты-носителя (РН) и пассажирской капсулы. Система работает автономно: полетом управляют бортовой компьютер, а не пилот или инженеры с Земли.

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Теги: Техно Джефф Безос Космос
Источник: Техно
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