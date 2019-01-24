Boeing продемонстрировал свое беспилотное аэротакси

Авиастроительная корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского самолета, предназначенного для передвижений в условиях города. Испытания воздушного судна прошли успешно.

Соответствующее видео компания распространила в своем Twitter.

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Во время тестового запуска летательный аппарат выполнил контролируемый взлет, зависание в воздухе и посадку. Аэротакси работает на электричестве и может осуществлять автономный полет на расстоянии более 80 километров. Длина транспортного средства – около девяти метров, ширина – 8,5 метра.

Еще один шаг от нас. Мы успешно испытали наше пассажирское воздушное судно. Мы продолжаем развиваться в направлении безопасного и сбалансированного движения в условиях городской экосистемы,

– отметили представители компании в официальном сообщении.

Компания будет продолжать испытания, чтобы повысить безопасность такси и усовершенствовать режим прямого полета.

BREAKING: It’s another first for us. Along with @AuroraFlightSci we’ve successfully tested our passenger air vehicle. We continue our progress towards a safe and sustainable urban mobility ecosystem. #TheFutureIsBuiltHere pic.twitter.com/hwuw4d5jmz — The Boeing Company (@Boeing) 23 січня 2019 р.

Созданием самолета занимается подразделение Boeing NeXt вместе с организацией Aurora Flight Sciences. Инженеры последней занимаются разработкой оборудования для вертикального взлета и посадки с использованием электрических двигателей.

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