Boeing продемонстрировал свое беспилотное аэротакси

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Аэротакси от Boeing прошло испытания
Аэротакси от Boeing прошло испытания / Boeing Corp.

Авиастроительная корпорация Boeing провела первый испытательный полет автономного пассажирского самолета, предназначенного для передвижений в условиях города. Испытания воздушного судна прошли успешно.

Соответствующее видео компания распространила в своем Twitter.

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Во время тестового запуска летательный аппарат выполнил контролируемый взлет, зависание в воздухе и посадку. Аэротакси работает на электричестве и может осуществлять автономный полет на расстоянии более 80 километров. Длина транспортного средства – около девяти метров, ширина – 8,5 метра.

Еще один шаг от нас. Мы успешно испытали наше пассажирское воздушное судно. Мы продолжаем развиваться в направлении безопасного и сбалансированного движения в условиях городской экосистемы,
– отметили представители компании в официальном сообщении.

Компания будет продолжать испытания, чтобы повысить безопасность такси и усовершенствовать режим прямого полета.

Созданием самолета занимается подразделение Boeing NeXt вместе с организацией Aurora Flight Sciences. Инженеры последней занимаются разработкой оборудования для вертикального взлета и посадки с использованием электрических двигателей.

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Теги: авиация Техно Гаджеты
Источник: 24 Канал
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