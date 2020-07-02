С каждым днем все больше известных компаний заявляют о бойкоте соцсети Facebook. Они отказываются от рекламнго сотрудничества, в результате чего акции компании падают. CEO корпорации Марк Цукерберг озвучил свою позицию по этому бойкоту.

Глава соцсети во время онлайн-встречи с сотрудниками заявил, что этот бойкот не принесет серьезного ущерба для Facebook, передает The Information.

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В чем дело

Цукерберг объяснил, что значительно больше прибыли Facebook получает от малого бизнеса, а не от крупных рекламодателей. Кроме того, он заверил своих сотрудников, уже скоро рекламодатели вернутся на платформу.

Также он добавил, что бойкот рекламодателей не заставит компанию изменить свои правила.

"Мы не будем менять наши правила, или подходы из-за угрозы потерять небольшую часть прибыли или любую часть прибыли", - сказал Цукерберг.

В чем обвиняют Facebook

Бойкот начали в рамках движения #StopHateForProfit, как знак солидарности с протестами в США после гибели задержанного полицией чернокожего американца Джорджа Флойда.

Ранее общественные организации призвали снизить уровень ненависти в соцсетях. По их мнению, социальные сети, в том числе Facebook, призывают лучше мониторить ситуацию с распространением ненависти.

К бойкоту уже присоединились мобильный оператор Verizon, сеть продаж одежды Eddie Bauer, производитель мороженого Ben & Jerry (Unilever), кинопрокатная компания Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, приложение Talkspace, рекрутинговая компания Upwork, компания Mozilla и популярный мессенджер Viber.