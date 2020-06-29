Крупные компании все активнее присоединяются к бойкоту соцсети Facebook. К движению #StopHateForProfit приобщаются все больше рекламодателей. Список компаний, которые отказались размещать рекламу в соцсети, пополнили Coca-Cola и Unilever.

Как пишет издание Business Insider, ежегодно производитель потребительских товаров Unilever тратит более миллиарда долларов для рекламы своих товаров на различных платформах. До конца 2020 года производитель отказался тратить деньги на рекламу в Facebook, Twitter и Instagram.

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"Размещение рекламы на этих платформах пока не даст ничего ценного людям и обществу. Мы будем проводить постоянный мониторинг и при необходимости пересмотрим нашу текущую позицию", – говорят в Unilever.

В Coca-Cola объяснили, что считают недопустимым проявление расизма в социальных сетях. Coca-Cola решили приостановить рекламу на 30 дней.

Бойкот против #StopHateForProfit / Фото: channelnews.com.au

Кроме того, к бойкоту решили приобщиться супруги Меган Маркл и принц Гарри, передает Daily Mail. Они будут бойкотировать Facebook до тех пор, пока не начнут блокировать все расистские высказывания.

В чем обвиняют Facebook

Движение #StopHateForProfit запустили в рамках солидарности с протестами в США после гибели задержанного полицией чернокожего американца Джорджа Флойда. Общественные организации призывают снизить уровень ненависти в соцсетях. По их мнению, социальные сети, в том числе Facebook, призывают лучше мониторить ситуацию с распространением ненависти.

Еще актуальнее это стало после серии скандальных постов Дональда Трампа, в которых он называет протестующих "бандитами" и угрожает им применением силы.

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К акции присоединились мобильный оператор Verizon, сеть продажи одежды Eddie Bauer, производитель мороженого Ben & Jerry (Unilever), кинопрокатная компания Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, приложение Talkspace, рекрутинговая компания Upwork, компания Mozilla и популярный мессенджер Viber.

Убытки Facebook

Эксперты говорят, что цены на акции Facebook уже упали на 8% .По данным Stop Hate for Profit, ежегодный доход Facebook от рекламы составляет 70 миллиардов долларов.

После заявления Coca-Cola CEO соцсети Марк Цукерберг потерял 7 миллиардов долларов из-за падения акций компании. По данным fortune.com, Цукерберг выбыл из тройки самых богатых людей мира, опустившись на 4 позицию.