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Более миллиарда смартфонов с Android оказались в опасности: детали

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На данный момент потенциально уязвимыми для атак хакеров является более миллиарда устройств, работающих под управлением операционной системы Android. Об этом свидетельствует новое исследование безопасности смартфонов.

Как передает .pcpop.com речь идет о смартфонах и планшетах, на которых установлены все версии Android до седьмой, а именно:

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  • Marshmallow (2015),
  • Lollipop (2014 года),
  • KitKat (2013),
  • Jellybean (2012),
  • Gingerbread (2010),
  • Ice Cream Sandwich (2011). 

А это примерно 40% Android-устройств во всем мире. При этом больше всего рискуют пользователи, имеющие установленную ОС Android 4.

Как исправить ситуацию

Специалисты по безопасности рекомендуют владельцам таких смартфонов обновить системы безопасности. Если же это недоступно, то лучше заменить устройство на более новую версию, ведь вы рискуете стать жертвами злоумышленников.

Как известно, большинство версий смартфонов на Android поддерживаются производителем всего несколько лет, после чего устройства становятся уязвимыми для хакеров. Многие телефоны, которые были флагманами 5 лет назад, уже не поддерживают новые версии Android.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости Техно Android Техно Интернет
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