Большая покупка Microsoft: корпорация приобрела студию-разработчика игры Fallout

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Microsoft приобрела студию-разработчика Fallout
Microsoft приобрела студию-разработчика Fallout / Фото из открытых источников

Игровое подразделение Microsoft пополнило свои кадры несколькими громкими персонами. Компания объявила о покупке двух компаний – inXile Entertainment и Obsidian Entertainment.

Об этом сообщает 4PDA.

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Первая, inXile Entertainment, подарившая миру Wasteland 2. Вторая, Obsidian Entertainment, проложила путь к сердцам фанатов Fallout своей New Vegas. Теперь оба коллектива будут работать под руководством огромной корпорации, однако о потере независимости речи не идет.

На выходных с размахом прошло мероприятие X018, где его организаторы сделали множество объявлений. Среди них была и новость о двух крупных сделках, заключенных с inXile и Obsidian. Несмотря на поглощение, они продолжат самостоятельную работу, но уже с ресурсами и деньгами своего владельца.

Новые участники Microsoft Studios получат поддержку и свободу для реализации творческих амбиций, так что в будущем геймеров ждет еще больше ролевых игр.

Брайан Фарго
Брайан Фарго

Брайан Фарго – основатель inXile и соавтор Wasteland и Fallout, рассказал, что очень рад возможностям, которые перед ним открылись. Соглашение обеспечит его компании достаточно средств и времени для будущих проектов. Отметим, что уже сейчас студия трудится над Wasteland 3, и это только начало: коллектив продолжит создавать RPG.

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Команда Obsidian тоже выступила с заявлением. Авторами Pillars of Eternity и Fallout: New Vegas (среди которых много людей, которые приложили руку к оригинальной Постъядерный дилогии) управляют аналогичные мотивы. Большой партнер обеспечит финансовую поддержку, благодаря чему разработчики смогут полностью отдаться любимому делу.

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Теги: Техно Microsoft Игры Интернет
Источник: Техно
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