Большая презентация продуктов Xiaomi в Киеве: как это было

8 октября в Киеве провели презентацию, во время которой показали несколько новых продуктов китайского производителя Xiaomi. В частности, смартфон Redmi Note 8 Pro с уникальной для украинского рынка камерой и линейку новых телевизоров Mi TV 4A.

Презентацию открывал генеральный менеджер Xiaomi Global в странах Центральной, Восточной, Северной Европы и Балтии Тони Чен. Он рассказал о колоссальных успехах компании как на мировом рынке, так и конкретно в Украине.

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Больше о новинках рассказал менеджер проекта "Мі" (группа компаний "АЛЛО" Никита Лавренов). В частности, он отметил, что новый смартфон Redmi Note 8 Pro получил уникальную для украинского рынка 64-мегапиксельную квадрокамеру.

Презентация Xiaomi в Киеве / фото организаторов

А вот презентация еще одного смартфона стала неожиданностью. Ведь анонс в Украине состоялся на день раньше мировой презентации. Речь идет о смартфоне Redmi 8. Новинка может похвастаться двойной камерой, лаконичным дизайном с каплевидным вырезом под селфи-камеру и мощным аккумулятором на 5000 мАч. При этом его цена стартует от 4 тысяч гривен.

Еще одна новость – умные телевизоры Xiaomi Mi TV 4A и Mi TV 4S. Первая модель имеет диагональ 32 дюйма, а вторая – 55 дюймов.

Кстати, на презентацию организаторы пригласили не только журналистов и блогеров, но и фанатов продукции Xiaomi. Ведь корпорация большое внимание уделяет развитию Mi-комьюнити.

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