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Большинство медицинского оборудования восприимчиво к взлому из-за устаревших ОС

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В январе 2020 года Microsoft прекратила поддержку второй по популярности десктопной ОС – Windows 7. Миллионы пользователей оказались лишены обновлений, которые могут устранить новые угрозы безопасности. Как выяснилось, один из самых сильных ударов пришелся на медицинские учреждения, 83% оборудования которых находится в потенциальной опасности.

Аналитическая компания UNIT 42 проанализировала 1,2 миллиона диагностических устройств в тысячах подразделений организаций здравоохранения и на предприятиях США.

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Результаты анализа

Итог оказался неутешительным: 83% всего медицинского оборудования работает на ОС, которые потеряли поддержку. По данным того же отчета, на конец 2018 года эта цифра составляла 56%.

Между тем организации все еще могут получить 3 года официальной поддержки устаревшей Windows 7. Это единственный выход из сложившейся ситуации. Однако это не решит глобальной проблемы, поскольку большая часть оборудования способна эффективно работать десятилетиями, в то время как Windows 7 после 2022 года не получит обновлений даже за дополнительную плату.

Соотношение операционных систем, которые используют медицинские учреждения


Чего ждать дальше

Аналитики UNIT 42 выражают обеспокоенность атак на медицинские учреждения, а также возможности доступа к конфиденциальной информации пациентов. В отчете также сообщается, что 98% всего трафика IoT-устройств передается в незашифрованном виде, ставя под угрозу личные данные больных.

При этом 57% таких гаджетов уязвимы к взломам средней или высокой серьезности, а 41% всех атак используют пробелы в безопасности.

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Автор: Михаил Года
Теги: Техно Microsoft Windows 10 Гаджеты
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