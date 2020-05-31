Microsoft выпустила крупное обновление операционной системы Windows 10. Очень скоро его автоматически начнут получать пользователи. Однако, это обновление принесет не только новые функции, но и удалит некоторые услуги.

Как пишет windowslatest.com, обновленная версия Windows 10 под номером 2004 принесет ряд обновлений. Об этом 24 канал писал ранее.

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Вместе с тем Microsoft убрала из системы несколько функций, которые компания признала устаревшими.

Какие услуги исчезнут

Windows To Go – это функция, благодаря которой можно загружать систему с USB-накопителя. Ее выпустили во время выхода Windows 8. Но сейчас ее считают устаревшей услугой, поэтому ее больше не будет поддерживать система. Также производитель прекратил поддержку встроенных приложений Messaging и Mobile Plans, которые были актуальны во время Windows 10 Mobile.

Кроме того, исчезнет поиск и воспроизведение музыки в голосовом помощнике Cortana, также исчезнут функции управления элементами умного дома.

В версии Windows 10 2004 уже нет библиотеки Companion Device Framework (ее использовалась для управления фитнес-трекером Microsoft Band).

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Также производитель заменил утилит Dynamic Disks на обновленное приложение Storage Spaces.

Когда ждать обновления

Как говорят в компании, автоматическое обновление операционной системы пользователям предложат в ближайшее время. При этом пользователи могут обновиться вручную. Для этого надо перейти в центр обновлений Windows и нажать кнопку "Проверка обновлений". Автоматически обновление начнет поступать чуть позже.