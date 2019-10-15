Большой метеорит упал на территории Китая: видео

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Метеорит упал на территории Китая
Метеорит упал на территории Китая / Скриншот из видео

В небе над Китаем заметили метеорит. Яркую вспышку удалось зафиксировать на нескольких видео – на кадрах можно увидеть яркую вспышку, которая через несколько секунд исчезает.

Как пишет geek.com, метеорит видели на северо-востоке Китая ночью 11 октября.

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Известно также, что на место падения отправилась группа ученых, которая будет заниматься поисками обломков небесного тела. Это нужно для детального исследования его происхождения.

Также ученые проводят опрос среди очевидцев. Точное местонахождение обломков метеорита выяснить пока не удалось.

Над Китаем зафиксировали метеорит: видео

Что такое метеорит? Это твердое тело небесного происхождения, упавшее на поверхность Земли или на поверхность другой планеты из космоса. Всего за сутки на Землю падает 5-6 тонн метеоритов, или 2 000 тонн в год. Большинство найденных метеоритов имеют вес от нескольких граммов до нескольких килограммов.

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Теги: Техно Новости Техно Космос Китай
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