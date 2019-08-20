Бомбардировка Марса даст положительный эффект, – эксперт назвал причины такой идеи Маска

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Бомбардировка Марса даст положительный эффект
Бомбардировка Марса даст положительный эффект / Фото из открытых источников

Изобретатель и бизнесмен Илон Маск выступил с идеей термоядерного удара по Марсу. Маск считает делом всей своей жизни заселение и освоение людьми Марса – ныне холодной планеты, расположенной между Землей и Юпитером.

Илон Маск не сошел с ума, в его заявлениях есть определенный смысл, рассказывает политический обозреватель и автор видеоблога "Безумый мир" Иван Яковина.

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Почему Маск хочет взорвать Марс?

"Ожидается, что после атомной бомбардировки плотность атмосферы станет примерно такой, как в горах на земном высокогорье. Благодаря этому можно будет выходить на улицу без скафандра, в обычной одежде, не опасаясь, что тебя разорвет на куски", – сказал Яковина.

Эксперт заверил, что также это решит проблему с температурой, ведь на Марсе очень холодно.

Когда атмосфера Марса станет плотной, там сразу же потеплеет на пару десятков градусов, а перепады в температуре будут не столь огромными. Кроме того, ученые надеются, что на Марсе, как и на Земле, углекислый газ вызовет парниковый эффект, и атмосфера начнет накапливать тепло,
– ответил Яковина.

Он добавил, что, проще говоря, они надеются запустить всемирное потепление на Марсе.

Бомбардировка Марса даст два побочных положительных эффекта

"Первый – люди лишатся значительной части своего атомного оружия. Таким образом, Земля станет немного безопаснее", – отметил Яковина.

По словам обозревателя, второй плюс – это колоссальное, просто эпическое зрелище.

Вы только представьте себе, как грандиозно будет выглядеть массированная термоядерная бомбардировка соседней планеты. С этим, я думаю, ничто не сравнится. Это будет самой яркой манифестацией человеческого гения и его способности менять вселенную под себя,
– заявил Яковина.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "Безумный мир" с Иваном Яковиной за 20 августа 2019 года:

Отметим, что сам Илон Маск разъяснил свою идею так: взрывы термоядерных бомб над полюсами планеты могут образовать "миниатюрные Солнца". Светила, в свою очередь, должны растопить ледники на полюсах, а благодаря испарению может образоваться углекислый газ, который создаст парниковый эффект.

Что известно о марсе?
Это четвертая планета Солнечной системы, которую еще называют "красной планетой" из-за цвета поверхности. Это планета земного типа с разреженной атмосферой. На Марсе есть метеоритные кратеры, как на Луне, и вулканы, долины и пустыни, как на Земле. Кроме того, период вращения Марса и сезонные циклы также подобны земным.

Однако, из-за существенной отдаленности от Солнца Марс получает на 57 % меньше энергии, чем Земля. Среднегодовая температура там минус 60 градусов. Поэтому в теории, если люди попадут на Марс, то будут получать очень большую дозу радиации, что со временем приведет к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти.

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Теги: Техно Новости Техно Космос Марс Илон Маск Видеоблоги Взрыв
Источник: 24 канал
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