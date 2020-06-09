Новая линия системы Loop должна будет соединить выставочный центр Лас-Вегаса с ближайшим отелем и казино Encore At Wynn. Илон Маск продолжает реализацию своего первоначального плана-объединения в систему скоростных подземных тоннелей всех основных районов Лас-Вегаса, а также аэропорт.

Компания Маска Boring Company подала официальную заявку в администрацию города на расширение первой линии своей системы Loop в район Стрип, а именно к ближайшему к выставочному центру Лас-Вегаса гостиничного комплекса Encore At Wynn, включающему отель и казино, сообщает electrek.

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Особых деталей проекта пока нет, как и подробностей о том, кто будет финансировать расширение системы. Первая очередь была построена в прошлом году на деньги конференц-центра Лас-Вегаса, где ежегодно в январе проходит главная мировая выставка потребительской электроники – Consumer Electronics Show. Стоимость контракта составила 50 миллионов долларов. Именно выставочный центр выступал заказчиком строительства.

По условиям договора с Маском, пилотная часть системы будет принадлежать и руководствоваться выставочным центром Лас-Вегаса.

Предыдущий проект

Первая линия Loop сейчас готовится к официальной сдаче заказчику. Все основные работы по рытью двух параллельных тоннелей были закончены еще в январе этого года. Недавно Маск устроил небольшой тест-драйв своего пикапа Cybertruck, проехав на нем по тоннелю. Оказалось, что несмотря на внушительные габариты машины – почти 6 метров в длину и 2 в ширину – она комфортно поместилась даже на подъемник Loop на станции 2.



Схема строительства сети Loop

Назначение первой очереди системы Loop – скоростное перемещение пассажиров по огромной территории выставочного центра Лас-Вегаса на роботизированных Tesla под землей, без пробок и ожиданий на светофорах.

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Система Loop расширяется

Заявка на расширение системы означает, что Маск не шутил, когда недавно заявил, что его целью является соединение тоннелями Loop всех основных районов города и даже прокладка отдельной линии к аэропорту.

Как идея и новаторское средство передвижения Loop выглядит привлекательно, но экономика предприятия покрыта тьмой. Первая линия системы будет бесплатна для пассажиров - заплатил за строительство выставочный центр и он же будет поддерживать работоспособность системы, она станет частью инфраструктуры выставочной площадки, своего рода аттракционом. Кто будет платить за рытье новых тоннелей и какой будет экономика их функционирования, пока совсем не ясно.