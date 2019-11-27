Кто такой Борис Патон: биография выдающегося украинского ученого

27 ноября 2019 года выдающемуся украинскому ученому Борису Патону исполнился 101 год. Имя Бориса Патона известно далеко за пределами Украины, ведь под руководством ученого и при его непосредственном участии развернули масштабные исследования, которые стали основой новых видов сварки.

Журналисты Техно 24 подготовили для вас биографию украинского ученого.

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Детство и юность Бориса Патона

Борис Патон родился 27 ноября 1918 года в семье академика Евгения Патона в городе Киеве. Первые месяцы жизни будущего ученого пришлись на времена гражданской войны в Украине.



Родители Бориса Патона

Детство Патона прошло в атмосфере технического "творчества", именно это в будущем и определило сферу заинтересованности юноши. Отец был для Бориса, как и для брата, самым главным примером и наставником. Именно он заразил его наукой. Воспитание в семье было суровым.

Работать должны были все. Кто на работе, кто в школе, университете или институте. Это очень помогало потом во взрослой жизни. Знаю по себе. И я за это очень благодарен своим родителям,

– рассказывал Борис Патон.



Борис Патон в детстве

Кроме того, он отмечал, что от отца унаследовал любовь к независимости, гордость, не совместимую с заискиванием перед начальством, сильно развитый практицизм, спешку в работе, требовательность к подчиненным и к себе тоже, настойчивость в осуществлении поставленной цели.

После окончания школы Борис Патон пошел учиться в Киевский индустриальный институт (ныне Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского). Во время обучения окончательно определился круг интересов будущего академика. Связаны они были с исследованиями, проводившимися в Электросварочной лаборатории ВУАН, основанной и возглавленной Евгением Патоном.



Борис Патон с братом и отцом

В 1934 году на базе этой лаборатории был создан институт, известный теперь как Институт электросварки им. Евгения Патона Национальной академии наук Украины. Со временем этот институт стал для Бориса Патона вторым домом.

Окончание учебы и начало исследовательской деятельности

Окончание института совпало с началом войны. Борис Патон по распределению уехал в город Горький – на завод "Красное Сормово", где работал инженером электротехнической лаборатории.

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Но в 1942 году его перевели в Нижний Тагил, куда был эвакуирован Институт электросварки, на который были возложены задачи по технологическому обеспечению производства бронетехники, в частности знаменитого Т-34 – лучшего танка Великой Отечественной войны. Борис Патон принял активное участие в разработке и внедрении технологической новации, которой было суждено кардинально изменить весь технологический цикл, – автоматической сварки брони под флюсом.



Борис Патон в молодости

В 1945 году Борис Патон защитил кандидатскую десертацию по теме "Анализ работы сварочных головок и средств их питания при сварке под флюсом".

Еще одну докторскую диссертацию ученый защитил в 1952 году по теме "Исследование условий стойкого горения сварочной дуги и ее регулирование".

После смерти отца в 1953 году Борис Патон возглавил Институт электросварки имени Е.О. Патона. С 1962 года Борис Патон – Президент Академии наук Украинской ССР (затем Национальной академии наук Украины). Эту должность ученый занимает и по сей день.



Борис Патон

Интересные факты из биографии Бориса Патона

Предки Бориса Патона происходят из Западной Европы и занимались кораблестроением. Среди прадедов Патона были генералы, контр-адмиралы, прокуроры, придворные советники и дипломаты.

Борис Патон разработал первый в мире прибор для обработки металла в условиях космоса с помощью пучка лучей. Это изобретение способно резать, сваривать, паять и наносить металлическое покрытие. Ученые в Киеве создали аппарат "Вулкан", на котором в 1969 году впервые в мире испытали технологии сварки на космическом корабле "Союз 6".

Институт электросварки в сотрудничестве с Институтом хирургии и трансплантологии имени Александра Шалимова НАМН Украины и Центральным госпиталем СБУ создали оборудование для электросварки живых тканей. Для этого провели сотни экспериментов, сначала на удаленных органах и на животных. За этот метод коллектив авторов в 2004 году получил Государственную премию Украины в области науки и техники.



Борис Патон в 1950 годах

Один из мостов через Днепр в Киеве назван в честь отца Бориса Патона Евгения Оскаровича Патона. Поскольку он был проектировщиком этого первого в мире цельносварного моста длиной 1543 метра. Отец вместе с сыновьями Борисом и Владимиром первыми испытывали мост, проехав по нему на служебной машине.

В 1982 году в Киеве, перед зданием Национальной академии наук Украины, открыли бронзовый бюст Борису Патону. Это произошло после того, как ученый дважды получил звание Героя социалистического труда. Сам Борис Патон просил о демонтаже памятника, но его ходатайство отклонили.

Борису Патону предлагали возглавить Академию наук СССР в Москве, но он отказался. Ученый был убежден, что должен работать именно в Киеве, в отцовском Институте электросварки и украинской Академии наук.

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Борис Патон был против строительства 3 и 4 реакторов ЧАЭС из-за близости к Киеву. Однако после аварии академия наук присоединилась к ее ликвидации.

В ноябре 1998 года Борис Патон первым получил звание Герой Украины. Эту награду за несколько месяцев перед тем учредил президент Леонид Кучма в 1998 году. Звание ученый получил "за самоотверженное служение науке, выдающиеся достижения в области сварки и специальной электрометаллургии, которые способствовали признанию и утверждению авторитета отечественной науки в мире".

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