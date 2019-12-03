Брат известного наркобарона выпустил гибкий смартфон, который уничтожит Apple

Роберто Эскобар, родной брат всемирно известного колумбийского наркобарона Пабло Эскобара, представил смартфон Escobar Fold 1. Складной гаджет на Android по сути является телефоном, который может использоваться как небольшой планшет.

Характеристики смартфона

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Складывающаяся новинка получила 7,8-дюймовый AMOLED-дисплей, разрешение которого Full HD+. Владелец гаджета может сложить его пополам согнув дисплей, при этом по середине остается довольно значительное пространство. Что-то вроде Samsung Galaxy Fold, но гораздо существеннее.



При сгибании смартфона образуется весьма немалое пространство

Сердцем Escobar Fold 1 является процессор Snapdragon 8150. Помогать в работе ему будут 6 ГБ оперативной памяти. За автономность новинки отвечает аккумулятор на 4000 мА/ч с поддержкой скоростной зарядки. На борту есть двойная камера с сенсорами на 16 и 20 Мп.



Новинка оборудована двойной камерой

Разработка

Представленный гаджет не является такой уж новинкой. По сути это лишь копия или брендированная версия FlexPai, который был одним из первых сложных смартфонов.

По крайней мере характеристики у этих аппаратов одинаковые, а вот цена разная. Стоить Escobar Fold 1 будет всего 349 долларов (8354 гривен), что фактически делает его доступным мобильным устройством со сложным экраном.

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Планы у Роберто Эскобара более чем амбициозны. В интервью Digital Trends он рассказал, что хочет "уничтожить Apple". По его словам, "они мошенники, они обманывают людей и продают ненужные телефоны потребителям по завышенной цене".

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