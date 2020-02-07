Браузер Chrome начнет блокировать загрузку потенциально опасных файлов
Компания Google объявила об усилении защиты пользователей от загрузки опасного контента. Браузер Chrome начнет блокировать загрузку некоторых файлов уже этим летом.
Версия браузера Chrome 82 выйдет в апреле и будет демонстрировать пользователям предупреждение о том, что они пытаются загрузить файл опасным способом, сообщили в Chromium Blog.
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Блокировка загрузки
Говорится о ситуации, когда пользователь хочет загрузить контент с сайта, который работает по защищенному протоколу HTTPS, но именно загрузка происходит по незащищенному HTTP. В этой ситуации злоумышленники могут подменить безопасный файл на опасный.
Версия Chrome 83 начнет блокировать загрузку с таких смешанных сайтов исполняемых файлов программ, например, exe (Windows) и apk (Android). Следующая версия браузера. которая выйдет в августе, будет также блокировать архивы (zip, iso и другие).
Google Chrome блокировать загрузку файлов, которые могут навредить пользователям
Chrome 85, который выйдет в сентябре, добавит к списку документы (pdf, docx и другие). И в версии Chrome 86 (октябрь 2020) будет блокироваться также загрузки мультимедиа (mp3, png и другие).
Этот график касается настольных платформ Windows, macOS, Chrome OS, Linux. На мобильных платформах Android и iOS график внедрения блокировки загрузки будет отставать на один релиз. Показывать пользователям предупреждения об опасной загрузке начнет версия Chrome 83.
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