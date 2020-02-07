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Браузер Chrome начнет блокировать загрузку потенциально опасных файлов

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Chrome сделают безопасным / unsplash

Компания Google объявила об усилении защиты пользователей от загрузки опасного контента. Браузер Chrome начнет блокировать загрузку некоторых файлов уже этим летом.

Версия браузера Chrome 82 выйдет в апреле и будет демонстрировать пользователям предупреждение о том, что они пытаются загрузить файл опасным способом, сообщили в Chromium Blog.

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Блокировка загрузки

Говорится о ситуации, когда пользователь хочет загрузить контент с сайта, который работает по защищенному протоколу HTTPS, но именно загрузка происходит по незащищенному HTTP. В этой ситуации злоумышленники могут подменить безопасный файл на опасный.

Версия Chrome 83 начнет блокировать загрузку с таких смешанных сайтов исполняемых файлов программ, например, exe (Windows) и apk (Android). Следующая версия браузера. которая выйдет в августе, будет также блокировать архивы (zip, iso и другие).


Google Chrome блокировать загрузку файлов, которые могут навредить пользователям

Chrome 85, который выйдет в сентябре, добавит к списку документы (pdf, docx и другие). И в версии Chrome 86 (октябрь 2020) будет блокироваться также загрузки мультимедиа (mp3, png и другие).

Этот график касается настольных платформ Windows, macOS, Chrome OS, Linux. На мобильных платформах Android и iOS график внедрения блокировки загрузки будет отставать на один релиз. Показывать пользователям предупреждения об опасной загрузке начнет версия Chrome 83.

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Теги: Техно Новости Техно Google Chrome Google Интернет
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