Браузер Opera получил обновление: разработчики добавили много полезных функций

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Браузер Opera получил обновление
Браузер Opera получил обновление

Производитель браузера Opera заявил о выходе обновления Opera 60 с кодовым названием Reborn 3. Как уверяют разработчики. Они добавили ряд полезных функций, среди которых улучшенный пользовательский контроль над конфиденциальностью и безопасностью и доступ к блокчейн-технологии Web 3.

Как пишет tehnot.com, с Web 3 в браузере появился криптокошелек. Это позволяет просматривать веб-страницы и осуществлять транзакции, основанные на блокчейн-технологиях. Opera также имеет встроенный VPN.

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Интересно, что Opera стала первым из популярных браузеров, в котором появилась встроенная функция блокировки рекламы.

Как ее активировать. По умолчанию функция блокировки рекламы отключена. Поэтому нужно открыть панель "Простая настройка" и активировать строку "Блокировка рекламы". После этого браузер начнет блокировать рекламу на всех сайтах.

Opera получила обновление

При этом, если вы хотите, чтобы на определенной странице вы все же видели рекламу, то можно отключить блокировку рекламы для конкретной страницы, нажав на пиктограмму блокировщика рекламы в адресной строке браузера.

Где скачать Opera:

  1. Opera Stable for Windows
  2. Opera Stable for macOS
  3. Opera Stable for Linux – deb packages
  4. Opera Stable for Linux – RPM packages
  5. Opera Stable for Linux – snap package

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Теги: Новости Техно Opera Техно Интернет
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