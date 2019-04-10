Браузер Opera получил обновление: разработчики добавили много полезных функций

Производитель браузера Opera заявил о выходе обновления Opera 60 с кодовым названием Reborn 3. Как уверяют разработчики. Они добавили ряд полезных функций, среди которых улучшенный пользовательский контроль над конфиденциальностью и безопасностью и доступ к блокчейн-технологии Web 3.

Как пишет tehnot.com, с Web 3 в браузере появился криптокошелек. Это позволяет просматривать веб-страницы и осуществлять транзакции, основанные на блокчейн-технологиях. Opera также имеет встроенный VPN.

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Интересно, что Opera стала первым из популярных браузеров, в котором появилась встроенная функция блокировки рекламы.

Как ее активировать. По умолчанию функция блокировки рекламы отключена. Поэтому нужно открыть панель "Простая настройка" и активировать строку "Блокировка рекламы". После этого браузер начнет блокировать рекламу на всех сайтах.

Opera получила обновление

При этом, если вы хотите, чтобы на определенной странице вы все же видели рекламу, то можно отключить блокировку рекламы для конкретной страницы, нажав на пиктограмму блокировщика рекламы в адресной строке браузера.

Где скачать Opera:

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