Некоторые браузеры еще до сих пор имели так называемую "детскую болезнь", из-за которой пользователям приходится тратить время на повторное заполнение форм на сайтах или установку фильтров в интернет-магазинах.

Как передает xda-developers.com, сейчас Google и Microsoft оснастили свои браузеры функцией, которая исправляет этот недостаток.

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Что изменится

Раньше, если пользователь вводит данные в форму, а затем, перетаскивая изображение для загрузки, случайно отпускает кнопку мыши, то открывается картинка, а все несохраненные данные просто исчезают.

При этом в браузере не возникает предупреждение о возможной потере информации.



Неприятность может возникать при загрузке картинки / xda-developers.com

Следовательно, разработчики Google Chrome и Microsoft Edge нашли решение этой проблемы. Как рассказал программист из Microsoft Эрика Лоуренса, теперь при перетаскивании изображения в окно браузера картинка в подобной ситуации будет автоматически открываться в отдельной вкладке.

Если же перетащить изображение в верхнюю часть браузера – в ту область, где отображается иконка сайта и имя страницы – только в этом случае картинка загружается в уже открытой вкладке.

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Когда будет доступно обновление

Новая функция появится в версии Chromium 85.0.4163.0. Поэтому пользователи Microsoft Edge и Google Chrome могут воспользоваться этой услугой уже после свежего обновления.