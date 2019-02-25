Бренд Nokia выпустил смартфон за 99 долларов

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Бюджетник Nokia 1 Plus
Бюджетник Nokia 1 Plus

Вместе с новым флагманским смартфоном Nokia 9 PureView компания HMD представила новый очень бюджетный телефон, получивший название Nokia 1 Plus.

Характеристики Nokia 1 Plus. Новый смартфон работает под управлением операционной системы Android Go (специально созданной для бюджетных устройств).

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Nokia 1 Plus оснащен 5,45-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 2:1 и разрешением 960х480 пикселей. Новинка работает на процессоре MediaTek MT6739WW в паре с гигабайтом оперативной и 8 ГБ постоянной памяти.

Nokia 1 Plus
Nokia 1 Plus имеет слабую батарею и камеру

Не может похвастаться новинка и хорошим аккумулятором – емкость батареи составляет всего 2500 мач. Основная камера имеет лишь один модуль с разрешением 8 Мп. Фронтальная камера на 5 Мп.

Цена. Смартфон будет доступен в трех цветах: красном, черном и синем вариантах. Рекомендованная стоимость бюджетника – 99 долларов (2 800 гривен). Устройство поступит в продажу в начале марта.

Nokia 1 Plus: видео

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Теги: Техно Новости Техно Смартфоны Nokia
Источник: 24 Канал
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