Британец разработал велосипед, который можно сложить до размеров чемодана

Британский инженер разработал проект велосипеда под названием Tuck Bike. Его фишка в том, что он может складываться до компактных размеров чемодана. Поэтому его удобно переносить или хранить.

Велосипед создал Алекс Анимашон, который является бывшим проектировщиком Jaguar Land Rover и Mobius Motors, передает New Atlas.

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Как складывать велосипед

Этот прототип велосипеда можно разложить или собрать до компактных размеров всего за минуту.

"Чтобы понять принцип сборки колес, представьте пиццу, разрезанную на три части. Чтобы составить часть колеса, нужно взяться за нее, выдвинуть ее в сторону и наложить на другую. Повторите процедуру еще раз – и у вас будет три куска, лежащие компактно", - говорит разработчик.

Уникальный велосипед, который можно сложить: видео

В разложенном же виде сектора колеса фиксируются, как с помощью механизма блокировки. В сложенном виде велосипед можно вести, для этого на его корпусе есть дополнительные маленькие колесики.

Цена

Сейчас устройство находится на стадии разработки. По предварительным расчетам инженера, примерная стоимость Tuck Bike составит от 1600 до 2500 долларов.

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